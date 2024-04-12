“هاتف الأحلام” شركة هونر تكشف عن رائعتها والإصدار الحديث من هاتفها الجديد هونر HONOR X7b 5G

خلال شهر ديسمبر من العام الماضي2023، قامت شركة هونر بطرح إصدارها من هاتف هونر X7b الجديد في الخارج، وهو الهاتف الذي إستغرق شهرين للوصول للسوق المصري وتحديدا في فبراير 2024، واليوم تُقدم شركة هونر الإصدار الجديد من الهاتف هونر HONOR X7b 5G الجديد والذي يختلف عن السابق في الكثير من المواصفات، مع إختلاف أساسي في دعم شبكات الجيل الخامس، وهو ما سنتعرف عليه بالتفصيل خلال الفقرات التالية.

تعرف على مواصفات هاتف هونر HONOR X7b 5G

مواصفات الجهاز هونر HONOR X7b 5G :-

كما سبق وذكرنا أنه تم إطلاق هاتف هونر HONOR X7b 5G الجديد في السوق المصري في فبراير الماضي، والذي يتميز الهاتف بالمواصفات التالية:

– الوزن: 199 جرام، الأبعاد: 166.7×76.5×8.2 مم.

– الخامات الخارجية مصنوعة بالكامل من البلاستيك.

– يدعم تركيب شريحتين من الجيل الخامس ولا يدعم تركيب بطاقة ذاكرة خارجية.

– الشاشة من نوع TFT LCD بحجم 6.8 بوصة ودقة 1080×2412 بيكسل (FHD+)، مع كثافة بيكسلات 398 بيكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 850 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز.

– معالج MediaTek Dimensity 6020 ثماني النواة، يتكون من نواتين Cortex A76 بتردد 2.2 جيجاهرتز، ويتم تصنيعه بدقة 7 نانومتر، ويأتي بمعالج رسومي Mali G57.

– يعمل بواجهة هونر Magic OS 7.2 المبنية على نظام التشغيل Android 13.

– مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت للجهاز هونر HONOR X7b 5G .

كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.0، تدعم تصوير فيديو بجودة 1080 بكسل.

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– ثلاث كاميرات خلفية: الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/1.75، كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.4، وكاميرا للعزل أيضًا بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.4، كما تأتي الكاميرات الخلفية مع فلاش LED وتدعم تصوير فيديو بجودة 1080 بكسل.

– يدعم الهاتف سماعات ستيريو ومنفذ سماعات 3.5 ملم.

– لا يدعم هونر HONOR X7b 5G ميزة NFC.

– يدعم مستشعر التقارب الحقيقي.

– بصمة الإصبع موجودة على زر التشغيل.

– يدعم فتح الهاتف هونر HONOR X7b 5G عن طريق التعرف على الوجه.

– البطارية ليثيوم بوليمر بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط عن طريق منفذ USB Type-C.

– الألوان المتوفرة للهاتف هي الفضي والأخضر والأسود.