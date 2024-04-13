أفضل هاتف من اوبو ممكن تشتريه : اقوي نوع في السوق من غير ولا عيب واحد تقريبا!!

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل هاتف من اوبو، حيث تعتبر شركة أوبو من الشركات التي حققت نجاح كبير منذ تواجدها في الأسواق وقد اشتهرت هواتف أوبو بمدى ذكائها وشكلها المميز وألوانها الجذابة ويوجد بها كاميرا جيدة وسوف نوضح لكم أفضل هاتف من خلال المقال التالي.

أفضل هاتف من أبو 2024

تقدم شركة أوبو الكثير من الهواتف الذكية والتي لها الكثير من المميزات المختلفة ونجد بأن أفضل هاتف أوبو هو فايندx5 برو

يعد ذلك الهاتف من الهواتف الذكية والتي تم إصدارها عام 2022 ولم يصل إلى الأسواق حتى الآن.

يوجد به شاشة بقياس 6.7 بوصة.

يكون دقتها حوالي 3216 × 1440 بيكسل.

يوجد بها معدل تحديث حوالي 120 هيرتز.

يوجد بها قوة سطوع حوالي 1300 شمعة.

يوجد بها معالج من كوالكم الرائدة.

يوجد بها ذاكرتين تكون الذاكرة الأولى بمساحة 8 جيجا بايت والثانية 12 جيجا بايت تكون مساحة التخزين العشوائية حوالي 256 و512 جيجا بايت.

يوجد بها كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

يوجد في الخلف ثلاثة كاميرات تكون الكاميرا الأولى حوالي 50 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 13 ميجا بكسل.

يوجد بها بطارية قوية تكون سعتها حوالي 5000 ملي أمبير.

يوجد به شاحن سريع بقوة 80 واط.

يوجد به نظام تشغيل أندرويد 12 يتم تطويره وتحديثه إلى الأندرويد 13 .

يكون سعره حوالي 769 دولار.

مميزات هاتف اوبو فايند X5 برو

يعد ذلك الهاتف هو أفضل هاتف من اوبو وله الكثير من المميزات ونوضح تلك المميزات من خلال التالي.

يكون ارتفاعه حوالي 160 ملي متر.

عرضه حوالي 72 مليمتر.

السماكة تصل إلى 8.7 مليمتر.

وزنه حوالي 196 جم.

يوجد به يو اس بي.

يصور الفيديوهات بجودة 4k.

يتوفر باللون الأبيض والأسود.

عيوب هاتف اوبو فايند X5 برو

بالرغم من أن موبايل اوبو فايند X5 برو هو افضل هاتف من اوبو، إلا أنه لديه بعض العيوب وهي: