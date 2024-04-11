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“توم وجيري جننوا الأطفال بشقاوتهم“ نزلي تردد قناة توم وجيريTOM and JERRY الجديد بجودة مرتفعة وسلي أطفالك في العيد
توم وجيري TOM and JERRY
تم إطلاق قناة توم وجيري وهي واحدة من القنوات التي يحبها الكبير والصغير وذلك لأنها تقوم بعرض الكثير من الأفلام الكرتونية المتنوعة والتي تقوم يجذب انتباه الطفل، كما نجحت في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، يجب العلم أن القناة حرصت على توفير أكثر من تردد والذي يمكنك من خلاله تنزيل القناة بواسطة الأقمار الصناعية المختلفة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة توم وجيري، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات تنزيل القناة.
تردد قناة توم وجيري
يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك بواسطة القمر الصناعي نايل سات وذلك باستخدام التردد التالي:
- التردد: 11315.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: HD.
تردد قناة توم وجيري على القمر عرب سات
سارع في استقبال القناة بشكل مجاني وبدون دفع رسوم شهرية وذلك باستخدام التردد التالي:
- التردد: 11315.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: SD.
كيفية تنزيل قناة توم وجيري على التلفاز الخاص بك
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تنزيل القناة بنجاح وهي:
- في بداية الأمر يجب عليك الدخول على قائمة الإعدادات الخاصة بالرسيفر.
- ومنها قم بالنقر على زر التركيب اليدوي.
- قم بإدخال التردد الذي تريد من خلاله استقبال القناة.
- يتطلب منك إدخال تردد القناة، بالإضافة إلى البيانات الأخرى.
- انقر على زر البحث وانتظر حتى يتم الوصول إلى القناة.
- أخيرا بمجرد الضغط على زر الحفظ سوف يتم تنزيل القناة بنجاح وسوف تجدها في قائمة القنوات الفضائية.