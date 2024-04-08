“في جميع دور السينما”.. كل ما تريد معرفته عن فيلم شباب البومب عيد الفطر 2024

يستعد دور السينما في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج لاستقبال الفيلم السعودي الجديد “شباب البومب” بفارغ الصبر، حيث من المقرر عرضه في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، الفيلم يقدم قصة اجتماعية معبرة في إطار كوميدي شبابي، ويتوقع أن يحظى بإقبال كبير نظرًا لشعبية السلسلة الدرامية التي حققت نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية على مدار السنوات الماضية.

كل ما تريد معرفته عن فيلم شباب البومب

يشهد الفيلم عودة أبطال شباب البومب، لكن هذه المرة على الشاشة الكبيرة، بعد أن حققت النسخة التلفزيونية نجاحًا كبيرًا خلال 12 موسمًا تحت إشراف الفنان فيصل العيسى؛ أعلن العيسى، الذي يلعب دور البطولة، عن الإعلان التشويقي للفيلم عبر حسابه على منصة “إكس”، مؤكدًا أن الفيلم من إخراج المخرج الأمريكي يول كايز وتأليف أحمد الزهراني وعبد الله الوليدي.

وفي مقابلة مع برنامج “ET بالعربي” المذاع على المنصات الرقمية، أشار فيصل العيسى إلى أن الفريق لم يتسرع في إصدار الفيلم، مؤكدًا على أهمية الدقة والعناية في الإعداد والتحضير الذي استغرق وقتًا طويلًا، يعتبر “شباب البومب” الفيلم السعودي الأول الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، مما يعزز من مكانة السينما السعودية في المنطقة.

ويجمع الفيلم بين أبرز شخصيات المسلسل الأصلي، مقدمًا قصة جديدة ومختلفة تعتبر توسعًا للعالم الذي أحبه الجمهور، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز الحركة الفنية في المملكة ودول الخليج.

موعد عرض فيلم شباب البومب

سيتم عرض فيلم شباب البومب في ثاني أيام عيد الأضحى بجميع دور السينما بالمملكة العربية السعودية؛ يُعتبر هذا الفيلم انتقالًا نوعيًا في صناعة السينما السعودية، حيث يتميز بجودة احترافية عالية ويقدم صورة سينمائية فريدة للجمهور المحلي. تم إخراج الفيلم بواسطة المخرج الأمريكي يولي كاسي، وتمت مراقبة التصوير والإضاءة بعناية من قبل المدير الأمريكي رادان بوبوفيتش.