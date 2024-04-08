تنزيل تحديث واتس اب جي بي بلس واحصل علي أفضل المميزات علي هاتفك انت فقط.. أقوي نسخة معدلة ضد الحظر

واتس اب جي بي بلس من أفضل التطبيقات التي يمكن من خلاله استخدام أكثر من رقم بحيث أن التطبيق يمتلك الكثير من المميزات مع سهولة تثبيت التطبيق عبر الهاتف بسهولة، كما أنه لا يأخذ مساحة كبيرة على الجهاز بحيث يسهل تثبيت التطبيق والبدء في استخدامه، ويمكن من خلاله تشغيل ثلاثة أرقام واتساب على نفس الهاتف، وهو ما يميز التطبيق.

واتس آب جي بي بلس

واتس اب جي بي بلس من التطبيقات التي تمكن المستخدم من استخدام الكثير من المميزات المتوفرة من خلال التطبيق بحيث يمكن من خلال التطبيق تشغيل ثلاث أرقام على نفس الهاتف كما يمكن مشاركة الصور والفيديوهات والملفات مع الأصدقاء، يحوز التطبيق نسبة تحميل كبير لما يوجد فيه من مجموعة من المميزات المختلفة لذلك فهو يمكن من خلاله إخفاء مشاهدة حالة الأصدقاء ويمكن مشاركة الصور والفيديوهات مع الأصدقاء من خلال التطبيق، مع إمكانية أن تجعل حالتك متصل دائمًا.

يمكن من خلال التطبيق تعديل ألوان وتصميم التطبيق مع التغيير فيها، كما يتيح الكثير من التصاميم التي يتم البحث عنها وتحميلها بسهولة، كما يحتوي على الكثير من الخلفيات.

مميزات تطبيق واتس اب جي بي بلس

يمتلك تطبيق واتساب اب جي بي بلس مجموعة كبيرة من المميزات في تصميمه لذلك فهو من التطبيقات المتميزة بشكل كبير بحيث تم تطويره ليحتوي على الكثير من المميزات في التصميم من حيث الخلفية والصورة والصوت، وجاءت تلك المميزات كالتالي: