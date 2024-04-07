هام جدا.. رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في عمان 2024 بالزيادة الجديدة 3% – الحق شوف حسابك

يرغب العديد من المواطنين في الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في عمان 2024، حيث أعلن مجلس الوزراء بيانًا برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وذلك من أجل توفير الدعم المادي للأفراد في ظل ارتفاع الأسعار، ومن ثم سوف تأتي الزيادة الجديدة بنسبة 3%، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في عمان 2024

يمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في عمان 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية في عمان.

ثم بعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة.

كما يجب التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم بعد ذلك قم باختيار عرض الرواتب الشهرية للمتقاعدين.

وكذلك أيضًا يجب مراجعة جميع التفاصيل الكاملة للرواتب.

موعد صرف المعاشات التقاعدية في سلطنة عُمان بعد الزيادة

قررت هيئة الشؤون التأمينية في سلطنة عمان الإعلان بشكل رسمي، عن الزيادة الجديدة للمعاشات، التي سوف تصل إلى 3%، كما أكدت على أنها تعمل على رفعها بشكل سنوي خلال السنوات الماضية، وذلك من أجل رفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات التقاعدية لمواجهة غلاء الأسعار، كما أوضحت أنه سوف يتم الإعلان عن هذه الزيادة بشكل رسمي فور التصديق عليها، حيث وصلت زيادة التقاعد في عام 2024 إلى ثلاثة آلاف ريال عماني قبل الزيادة، ومن ثم سيتم تطبيق الزيادة الجديدة مع بداية شهر يناير 2025.

مميزات الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

يوجد الكثير من المميزات للموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة، ومن أبرز هذه المميزات ما يلي: