“أغاني الأطفال 24 ساعة“ استقبلي تردد قناة فور كيدز 4 Kids للأطفال الجديدة 2024 بجودة مرتفعة نزليها للاستمتاع بأغاني ومسلسلات الأطفال

يتساءل عدد كبير من الآباء والأمهات عن تردد قناة فور كيدز الجزائرية وهي واحدة من القنوات الفضائية المفضلة لدى الكثير من الأطفال وذلك لأنها تقوم بعرض المحتوى الخاص بها على مدار اليوم، كما أنها لا تكتفي بعرض الأفلام الكرتونية فقط بل تقوم أيضا بعرض مجموعة من البرامج التعليمية والدينية للأطفال، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة فور كيدز الجزائرية

على الرغم من أنه تم إطلاق القناة منذ وقت قصير إلا أنها نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، يمكنك الآن استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 10911.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

مميزات قناة فور كيدز

تمتلك قناة فور كيدز مجموعة من المميزات التي تجعلك ترغب في استقبالها ومن أبرز تلك المميزات:

تحرص على تقديم محتوى يناسب الأطفال ويعمل على جذب انتباههم.

يجب العلم أنه يمكنك استقبال القناة بشكل مجاني ودون الحاجة إلى دفع رسوم أو اشتراك شهري.

تقوم القناة ببث المحتوى الخاص بها على مدار اليوم بدون فواصل إعلانية.

تحرص القناة على بث محتوى ديني يساعد في بث العادات الدينية وترسيخ القيم الأخلاقية في أذهان الأطفال.

تردد قناة كوكيز على النايل سات

التردد: 1853.

معدل الاستقطاب: أفقي.

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معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على القمر نايل سات

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة نتورك على القمر نايل سات