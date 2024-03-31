“سلي أطفالك في نهار رمضان“ استقبل تردد قناة طيور الجنة بجودة عالية للاستمتاع بأغاني الأطفال طول اليوم اخلصي من زنهم

يتساءل عدد كبير من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة وهي تعتبر واحدة من أبرز القنوات التي يحبها الأطفال وذلك لأنها تقوم ببث الأغاني والأناشيد التي تعمل على جذب انتباه الطفل، كما أنها تقوم أيضا ببث برامج تعليمية تساعد في تنمية مهارات الأطفال، كما أنها تحرص على بث محتوى يناسب فئة الأطفال ويتناسب مع عادات المجتمع العربي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة طيور الجنة

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك بواسطة القمر الصناعي نايل سات وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD.

تردد قناة طيور الجنة على القمر نايل سات

قامت القناة بتوفير تردد جديد آخر على القمر الصناعي نايل سات وهو:

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD.

تردد قناة طيور الجنة على القمر عرب سات

حرصت القناة على توفير ترددات متعددة تساعدك في استقبال القناة بواسطة الاقمار الصناعية المختلفة والتردد كالتالي:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 3000.

الجودة: SD.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة طيور الجنة على سهيل سات

التردد: 11766.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

معدل الاستقطاب: عمودي.

خصائص قناة طيور الجنة

تمتلك قناة طيور الجنة مجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من قنوات الأطفال ومن أبرزها: