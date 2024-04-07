“40 مليون دينار جزائري“ مدفوعات منحة التقاعد التكميلي 2024 بالجزائر mf.gov.dz وخطوات الاستعلام

قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق منحة التقاعد التكميلي وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه بشكل شهري لكبار السن المتقاعدين عن العمل، والغرض من ذلك تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة اقتصادية أفضل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مدفوعات منحة التقاعد التكميلي في الجزائر.

مدفوعات منحة التقاعد التكميلي في الجزائر

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم صرف منحة التقاعد التكميلي بداية من شهر أبريل 2024، كما أوضحت أن سوف يتم توزيع ما يقارب نحو 40 مليون دينار على 94 مليون مواطن، كما أكدت على أنه من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم تعدى من العمر 65 عام.

رابط الاستعلام عن معاشات المتقاعدين في الجزائر

يرجى اتباع التعليمات التالية من أجل الاستعلام عن معاشات المتقاعدين:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتأمينات العامة بالجزائر. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة عرض وسوف يظهر لك جميع البيانات حول المعاش الخاص بك.

زيادة معاش المتقاعدين بالجزائر

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر وجود زيادة في معاشات المتقاعدين والتي سوف تكون كالتالي: