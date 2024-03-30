“55.000 دينار جزائري“ شروط الحصول على منحة التقاعد التكميلي 2024 بالجزائر

قام الديوان الوطني في الجزائر بإطلاق منحة التقاعد التكميلي وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم صرفه بشكل شهري للذين أعمارهم تتعدى الخمسين عام وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا موعد صب منحة التقاعد التكميلي.

صب منحة التقاعد التكميلي

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم صرف المنحة بداية من 1 أبريل 2024 كما أوضحت أنه يوجد ما يقارب نحو 549 مستفيد من منحة التقاعد التكميلي، كما أنه من المقرر زيادة المنحة بنسبة تصل حتى 5٪ للأشخاص الذين رواتبهم تساوي 20 ألف دينار، بينما الأشخاص الذين رواتبهم تصل حتى 50 ألف دينار سوف يتم زيادتها بنسبة 4٪، والأشخاص الذين رواتبهم تتعدى الخمسين ألف دينار سوف يتم زيادتها بنسبة 3٪.

شروط الحصول على منحة التقاعد التكميلي

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في منحة التقاعد التكميلي ومنحة الشيخوخة والتي تتمثل في التالي:

يجب أن يتعدى عمر المتقدم 65 عام.

يشترط أن يكون يكون الدخل الشهري الخاص بالمتقدم أقل من 80٪ من الحد الأدنى للأجور.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

يشترط على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

منحة الإغاثة

تقدم الحكومة الجزائرية منحة الإغاثة وهي تقدم مجموعة من الخدمات الطبية المختلفة التي يحتاجها المواطن إذا مرض وتتمثل في: