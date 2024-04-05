مواعيد عمل المخابز وصرف الخبز بعد عيد الفطر المبارك 2024

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن جدول مواعيد عمل المخابز البلدية بعد شهر رمضان، وأكدت الوزارة أن المخابز ستستأنف عملها بالكامل من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، وهي الفترة التي كانت معمولًا بها قبل شهر رمضان.

تعديل مواعيد عمل المخابز

وقد أعلنت وزارة التموين عن تعديل مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ المخابز ذات الحصص الكبيرة في توزيع الخبز اعتبارًا من الساعة 6:30 صباحًا، فيما ستبدأ باقي المخابز البلدية في الساعة 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5:00 مساءً، كما سيتم تمديد ساعات العمل في بعض المناطق الكبرى حتى الساعة 9:00 مساءً لتسهيل الوصول للمواطنين، وتم اختيار بعض المخابز التي تتمتع بحصص كبيرة لتعمل في فترة المساء بعد وقت الإفطار، بهدف خدمة عدد كبير من المواطنين، وذلك في إطار استثنائي خلال شهر رمضان المبارك.

مراقبة المخابز خلال أيام العيد

وجَّهت وزارة التموين توجيهات للمخابز بضرورة الاستمرار في توفير رغيف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما حثت الوزارة على تعزيز جهود المراقبة والمتابعة لمراقبة أداء المخابز خلال فترة العطلة الرسمية للعيد، بهدف التأكد من استمرارية توزيع حصص الخبز المدعم للمواطنين بانتظام.

متابعة وزير التموين للأنشطة التموينية

أعلن المتحدث الرسمي، معاون الوزير الدكتور أحمد كمال، عن استمرار وزير التموين في متابعة الأنشطة التموينية بشكل يومي، حيث يتم ذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى غرف العمليات المركزية بالمديريات الإدارية، وأشار المتحدث الرسمي إلى أن كل منطقة تضم عددًا كبيرًا من المخابز، حيث يتم تقديم طلبات للحصول على إجازة من قبل بعض المخابز للإدارة التموينية، ويجري تقييم هذه الطلبات بعناية ونسبة المخابز التي تحصل على الإجازة لا تتجاوز 10% في كل مركز أو حي أو مدينة.