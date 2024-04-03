“خلاص مش هياخدوا تموين تاني” .. حالات إيقاف بطاقة التموين بشكل نهائي .. شوف انت منهم ولا لأ!!

تعتبر بطاقات التموين أحد الوسائل الأساسية التي توفر الدعم الغذائي للأسر ذات الدخل المحدود في مصر، ومن المهم فهم الأسباب التي قد تؤدي إلى وقف صرف السلع المدعمة والخبز لحماية استدامة هذا النظام، حيث تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة بالأسباب المحتملة لهذا الوقف، محذرة من خطورة بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى حذف الأسر من النظام بشكل نهائي.

حالات وقف بطاقة التموين

هناك عدة حالات تؤدي إلى وقف بطاقة التموين، سواءً كانت إيقافاً نهائياً لصرف السلع والخبز معًا أو فقط للسلع، بالإضافة إلى حالات أخرى تؤدي إلى حذف البطاقة نهائياً من منظومة الدعم تتضمن هذه الحالات ما يلي:

تلف أو خدش الشريحة النحاسية للبطاقة، مما يستدعي تقديم طلب بدل تالف للبطاقة.

عدم صرف السلع والخبز بالبطاقة لمدة 6 أشهر متتالية، مما يعني أن الأسرة لم تعد مستحقة للدعم.

ضبط البطاقة مرتين متروكة لدى صاحب المخبز البلدي أو منفذ البقال، مما يؤدي إلى حذفها من منظومة الدعم.

تقاضي رب الأسرة راتباً شهرياً يتجاوز 9600 جنيه، مما يؤدي إلى وقف صرف السلع واستمرار صرف الخبز.

امتلاك الأسرة سيارة حديثة من موديل 2018 أو أحدث، مما يؤدي إلى وقف صرف السلع واستمرار صرف الخبز.

تحرير مخالفات مباني ضد الأسرة بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى وقف صرف السلع واستمرار صرف الخبز.

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

يمكن الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين عن طريق اتباع الخطوات التالية: