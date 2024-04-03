تكنولوجيا

سامسونج تضرب بقوة! هاتف جديد هيقلب السوق بمواصفات فاقت الخيال!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 27 دقيقة
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أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن أحدث هاتف من المقرر طرحه في الأسواق بسعر منافس للعلامات التجارية الأخرى، ومواصفات الهاتف شبه متماثلة مع سلسلة هواتف Galaxy A مع بعض التغيرات في الشاشة وبعض من الشرائح المختلفة وسرعة الشحن.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M55

اسم الهاتف

Samsung Galaxy M55

نوع المعالج

Snapdragon 7 Gen 1

نظام التشغيل

Android 14

سعة البطارية

 5000 مللي أمبير

أبعاد الهاتف

163.9×76.5×7.8 ملليمتر

وزن الهاتف

180 جرام

الألوان

الأزرق الداكن- الأخضر

نوع الشاشة

Super AMOLED Plus

حجم الشاشة

6.7 بوصة

معدل التحديث

120 هرتز

ذروة السطوع

1000 شمعة في المتر المربع

السعر

600 دولار (أي 20.440 جنيه مصري)

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M55
مواصفات هاتف Samsung Galaxy M55

أحدث اصدارات سامسونج

أعلنت شركة Samsung Galaxy M55 أنها ستطرح الهاتف في الأسواق بسعر منافس بالنسبة مزاياه، ويتميز الهاتف بكل ما يلي:

  • يتمتع الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED Plus وبدقة +FHD تصل إلى 2400× 1080 بكسل.
  • يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفلها.
  • تتميز الشاشة بفتحة مثقوبة للكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية (الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مزودة بتقنية OIS بجانب عدسة فائقة الاتساع دقة 8 ميجا بكسل+ كاميرا ماكرو دقة 2 ميجا بكسل).
  • يحتوي الهاتف على مطور من شركة كوالكوم مزود بدقة تصنيع 4 نانومتر.
  • يقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت وقابلة للزيادة من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية micro SD.
  • يعمل الهاتف بواجهة One UI 6.1 لنظام تشغيل Android 14، حيث يأتي سامسونج ب 4 تحديثات لنظام أندرويد ب 5 سنوات من تصحيحات الأمان.
  • يدعم تقنية الشحن السريع قدرة 45 وات، كما يحتوي على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ بقياس 3.5 ملليمتر لسماعات الرأس وماسح لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة بجانب منفذ شحن USB- C.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 27 دقيقة
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