تكنولوجيا
سامسونج تضرب بقوة! هاتف جديد هيقلب السوق بمواصفات فاقت الخيال!
أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن أحدث هاتف من المقرر طرحه في الأسواق بسعر منافس للعلامات التجارية الأخرى، ومواصفات الهاتف شبه متماثلة مع سلسلة هواتف Galaxy A مع بعض التغيرات في الشاشة وبعض من الشرائح المختلفة وسرعة الشحن.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy M55
اسم الهاتف
|Samsung Galaxy M55
نوع المعالج
|Snapdragon 7 Gen 1
نظام التشغيل
|Android 14
سعة البطارية
5000 مللي أمبير
أبعاد الهاتف
163.9×76.5×7.8 ملليمتر
وزن الهاتف
180 جرام
الألوان
الأزرق الداكن- الأخضر
نوع الشاشة
|Super AMOLED Plus
حجم الشاشة
6.7 بوصة
معدل التحديث
120 هرتز
ذروة السطوع
1000 شمعة في المتر المربع
السعر
600 دولار (أي 20.440 جنيه مصري)
أحدث اصدارات سامسونج
أعلنت شركة Samsung Galaxy M55 أنها ستطرح الهاتف في الأسواق بسعر منافس بالنسبة مزاياه، ويتميز الهاتف بكل ما يلي:
- يتمتع الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED Plus وبدقة +FHD تصل إلى 2400× 1080 بكسل.
- يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفلها.
- تتميز الشاشة بفتحة مثقوبة للكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية (الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مزودة بتقنية OIS بجانب عدسة فائقة الاتساع دقة 8 ميجا بكسل+ كاميرا ماكرو دقة 2 ميجا بكسل).
- يحتوي الهاتف على مطور من شركة كوالكوم مزود بدقة تصنيع 4 نانومتر.
- يقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت وقابلة للزيادة من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية micro SD.
- يعمل الهاتف بواجهة One UI 6.1 لنظام تشغيل Android 14، حيث يأتي سامسونج ب 4 تحديثات لنظام أندرويد ب 5 سنوات من تصحيحات الأمان.
- يدعم تقنية الشحن السريع قدرة 45 وات، كما يحتوي على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ بقياس 3.5 ملليمتر لسماعات الرأس وماسح لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة بجانب منفذ شحن USB- C.