سامسونج تضرب بقوة! هاتف جديد هيقلب السوق بمواصفات فاقت الخيال!

أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن أحدث هاتف من المقرر طرحه في الأسواق بسعر منافس للعلامات التجارية الأخرى، ومواصفات الهاتف شبه متماثلة مع سلسلة هواتف Galaxy A مع بعض التغيرات في الشاشة وبعض من الشرائح المختلفة وسرعة الشحن.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M55

اسم الهاتف Samsung Galaxy M55 نوع المعالج Snapdragon 7 Gen 1 نظام التشغيل Android 14 سعة البطارية 5000 مللي أمبير أبعاد الهاتف 163.9×76.5×7.8 ملليمتر وزن الهاتف 180 جرام الألوان الأزرق الداكن- الأخضر نوع الشاشة Super AMOLED Plus حجم الشاشة 6.7 بوصة معدل التحديث 120 هرتز ذروة السطوع 1000 شمعة في المتر المربع السعر 600 دولار (أي 20.440 جنيه مصري)

أحدث اصدارات سامسونج

أعلنت شركة Samsung Galaxy M55 أنها ستطرح الهاتف في الأسواق بسعر منافس بالنسبة مزاياه، ويتميز الهاتف بكل ما يلي: