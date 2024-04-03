نزلت NOW كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 جميع محافظات العراق

أصبحت كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق هي الشغل الشاغل لعدد كبير من المواطنين المتقدمين في إطار الحصول على الدعم الشهري، إضافة إلى أن هذا الدعم المالي يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وتخفيف العبء الاقتصادي التي يمر به ملايين المواطنين حول العالم، ولذا فإن البرنامج يخضع لشروط وإجراءات معينة يجب الإلتزام بها، كما سنوضحها لكم في السطور التالية.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط لكي يتم التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية المقدم من قبل حكومة العراق، كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في دولة العراق.

كذلك يجب وأن يكون من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

إضافة إلى أنه لابد من عدم وجود أي مصادر دخل أخرى للمتقدم.

ألا يكون مسجل في أي برامج دعم أخرى غير برنامج الرعاية الاجتماعية.

أن تكون أسرة المتقدم من 4 أفراد لكي يحق له التقديم في البرنامج.

الإلتزام بجميع التعليمات والضوابط المفروضة من قبل الوزارة.

كيف استعلم عن الرعاية الاجتماعية في العراق

كما يسهل القيام بإستخراج كشوفات المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-