“نزلها pdf” كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عموم محافظات العراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالكشف عن تفاصيل جديدة حول الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية، التي مازالت قيد عملية المراجعة والبحث من قبل الوزارة، حيث إن برنامج الرعاية يشمل العديد من الأسر المتقدمة والراغبة بالحصول على الدعم المالي التي توفره حكومة العراق، على أن يكون هذا الدعم في إطار توفير حياة كريمة ودعم ملائم لجميع الفئات المتقدمة، ويمكن استخراج الكشوفات المعنية بالقبول، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

يمكن الإستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة في دولة العراق، وفقًا للخطوات الأتيه:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الساري في الخانة المخصصة لذلك.

القيام بإختيار الوجبة التي عليها الدور.

ومن ثم يتم تحديد المحافظة المنتمي إليها الشخص المتقدم.

الضغط بعدها على زر “بحث”.

لتتمكن من استخراج الكشوفات المعنية بالقبول في الوجبة الجديدة.

عرض كشوفات الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن كشوفات الوجبة الأخيرة ما زالت قيد عمليات الفحص والتدقيق الشامل لكافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين في دولة العراق، مع مراعاة بأن الدولة تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عن كافة الكشوفات المشمولين في هذه الوجبة والعمل على رفعها عبر المواقع الرسمية التي منها موقع الوزارة وكذلك منصة مظلتي الإلكترونية في أقرب وقت.