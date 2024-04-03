“لو الكلام ده حقيقي يبقي شركة ابل هتخسر” سعر ايفون 16 برو Max ومواصفات iPhone 16 Pro Max
من المتوقع أن تكون الأسعار لهاتف ايفون 16 برو Max مرتفعة نسبيًا مقارنةً بإصدارات الأيفون العادية يُنتظر أن يتم طرح هاتف iPhone 16 Pro Max بسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر يبلغ 1099 دولارًا ومن المشاع أن نسخة 512 جيجابايت قد تتوفر بسعر أعلى. يهدف سعر الهاتف الجديد لفئة الـ Pro Max إلى جذب العملاء الذين يبحثون عن أحدث التقنيات والمواصفات الراقية iPhone 16 Pro Max.
مواصفات iPhone 16 Pro Max
مواصفات عامة
|نوع الجهاز
|هاتف ذكي
|اسم الجهاز
|• iPhone 16 Pro Max
• ايفون 16 برو ماكس
|الحالة
|لم يتم الإعلان عنه – تسريبات فقط
|الوان الجهاز
|• تيتانيوم أسود
• تيتانيوم أبيض
• تيتانيوم أزرق
• تيتانيوم طبيعي
أبعاد وهيكل الجهاز
|الطول
|159.9 مم
|العرض
|76.7 مم
|السُمك
|8.25 مم
|وزن الجهاز
|221 غرام
|خامات التصنيع
|• الإطار: التيتانيوم
• الظهر: الزجاج
الشبكات والشرائح
|شبكة 2G
|يدعم
|شبكة 3G
|يدعم
|شبكة 4G
|يدعم
|شبكة 5G
|يدعم
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|سرعة انترنت
|• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت
• شبكات 5G تصل حتى 3.7 جيجابايت
|نوع الشريحة
|Nano SIM/eSIM
|عدد الشرائح
|شريحة واحدة او شريحتين
الشاشة
|نوع الشاشة
|LTPO OLED
|حجم الشاشة
|6.7 بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|دقة الشاشة
|1290×2796 بكسل
|أبعاد الشاشة
|19.5:9
|نسبة الشاشة
|89.8 في المئة
|كثافة البيكسلات
|460 بكسل في كل إنش
|درجة السطوع
|2000 شمعة (اقصى سطوع)
|طبقة حماية
|زجاج Ceramic Shield
|وظائف أخرى
|• خاصية Always-On display
• تقنية Dolby Vision
• تقنية HDR10
• وضع حماية العين
• الوضع الليلي
• 16 مليون لون
العتاد
|اسم المعالج
|Apple A18 Pro
|دقة التصنيع
|3 نانومتر
|عدد الأنوية
|سداسي النواة
|معالج الرسومات
|Apple GPU (سداسي النواة)
|الرام
|8 جيجابايت
|الذاكرة الداخلية
|• 256 أو 512 جيجابايت
• 1 تيرابايت
|خيارات التخزين
|• 8 جيجابايت (256 جيجابايت)
• 8 جيجابايت (512 جيجابايت)
• 8 جيجابايت (1 تيرابايت)
|الذاكرة الخارجية
|لا يدعم
نظام التشغيل
|نظام التشغيل
|iOS 18
الكاميرا الخلفية
|عدد الكاميرات
|ثلاث كاميرات:
48 + 12 + 12 ميجابكسل
|دقة الكاميرا
|• 48 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
• 12 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS)
• 12 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF)
|حجم فتحة العدسة
|• 48 ميجابكسل (F/1.8)
• 12 ميجابكسل (F/2.8)
• 12 ميجابكسل (F/2.2)
|مميزات الكاميرا
|• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• تقنية التثبيت البصري (OIS)
• تقريب بصري حتى 5x
• تقريب رقمي حتى 25x
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• وضع التصوير الإحترافي
• العنونة الجغرافية
• التركيز باللمس
• كشف الوجوه والابتسامات
• بانوراما
• تقنية HDR
• إعدادات ISO
• التشغيل السريع
• المؤقت الذاتي
• الالتقاط المستمر
• إعدادات توازن اللون الأبيض
|الفيديو
|• دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
• تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision
• التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
|فلاش
|يدعم
كاميرا السيلفي
|دقة الكاميرا
|12 ميجابكسل
|حجم فتحة العدسة
|F/1.9
|مميزات الكاميرا
|• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• تقنية HDR
• إشارة الالتقاط
• كشف الوجوه والابتسامات
• المؤقت الذاتي
|الفيديو
|• دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
• التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
|فلاش
|لا يدعم
الإتصالات
|واي فاي Wi-Fi
|• إصدار Wi-Fi 6E
• a/b/g/n/ac/ax
• Dual-band
• Hotspot نقطة الاتصال
|البلوتوث
|• إصدار 5.3
• A2DP
• LE
|GPS
|يدعم
|تقنية NFC
|Yes
|منفذ USB
|منفذ USB Type-C 3.0
الصوتيات
|السماعات الخارجية
|يدعم (2 سماعات ستيريو)
|منفذ 3.5mm
|لا يدعم
|راديو FM
|لا يدعم
مواصفات اخرى
|المستشعرات
|• التسارع
• التقارب
• بارومتر
• البوصلة
• جيروسكوب
|انواع الحماية
|• التعرف على الوجه (Face ID)
• الرقم السري
• كلمة السر
|مقاومة الماء والغبار
|الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى 6 أمتار و30 دقيقة تحت الماء)
|محتويات علبة الجهاز
|• الجهاز
• كابل USB Type-C
|وظائف أخرى
|• دعم تقنية اتصال عبر الأقمار الصناعية (رسائل الطوارئ فقط)
• تقنية النطاق العريض 2 (UWB)
• المساعد الشخصي Siri
• خاصية Apple Pay
الشحن والبطارية
|الشحن السريع
|يدعم
|مدة شحن البطارية
|شحن 50 في المئة في 30 دقيقة
|الشحن اللاسلكي
|يدعم – بقوة 15 واط
|سعة البطارية
|4422 مللي أمبير
|نوع البطارية
|بطارية ليثيوم ايون
|قابلية إزالة
|غير قابلة للإزالة
مميزات iPhone 16 Pro Max
معالج قوي جدا: الهاتف يأتي مزود بمعالج Apple A18 Pro بدقة تصنيع 3 نانومتر، المعالج يقدم أداء قوي جدا ويعتبر اقوى معالج لسنة 2024 بدون منازع
شاشة كبيرة جدا: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.7 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا فتحة Dynamic Island للمستشعرات والكاميرا الأمامية في أعلى وسط الشاشة
شاشة اوليد ممتازة: يأتي هاتف ايفون 16 برو ماكس بشاشة ممتازة من نوع LTPO OLED، الشاشة تدعم تقنية HDR10 و Dolby Vision ودرجة سطوع عالية جدا تصل حتى 2000 شمعة
معدل تحديث الشاشة عالي: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز بتقنية LTPO التي تعمل على تغيير معدل تحديث الشاشة بشكل تلقائي من 1 الى 120 هرتز حسب الحاجة لتقليل من استهلاك الطاقة
كاميرا خلفية خرافية: الهاتف يأتي مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 و 12 و 12 ميجابكسل، الكاميرات تقدم أداء خرافي في جميع أوضاع التصوير، مع دعم إمكانيات قوية مثل التقريب البصري حتى 5x وتقريب رقمي حتى 25x وتقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية
كاميرا أمامية ممتازة: الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، الكاميرا تدعم التركيز التلقائي اوتو فوكس AF وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية
مواد تصنيع ممتازة: الإطار الجانبي للهاتف يأتي مصنوع من التيتانيوم مع ظهر من الزجاج
مقاوم للماء والغبار: هاتف ايفون 16 برو ماكس يأتي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مقاومة الماء تصل الى عمق 6 امتار ولمدة 30 دقيقة تحت الماء
عيوب iPhone 16 Pro Max
لا يدعم التصوير بـ8K: الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 8K
لا يوجد شاحن في العلبة: الهاتف لا يأتي مرفق معه شاحن في العلبة، يتوجب عليك شراء شاحن بشكل منفصل
غير مزود بمنفذ 3.5 مم: الهاتف لا يأتي مزود بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack
لا يدعم ميموري كارد: الهاتف لا يدعم إمكانيات توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة الميموري كارد لأنه لا يأتي مزود بفتحة بطاقة الميموري كارد MicroSD
سعر iPhone 16 Pro Max
|ملاحظة مهمة
|سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
|السعر بالدولار الأمريكي
|1200 دولار
|السعر في مصر
|59220 جنيه
|السعر في السعودية
|4500 ريال
|السعر في الإمارات
|4404 درهم
|السعر في قطر
|4368 ريال
|السعر في الكويت
|360 دينار
|السعر في العراق
|1572000 دينار
|السعر في الجزائر
|160800 دينار
|السعر في المغرب
|12096 درهم
|السعر في الأردن
|840 دينار
|السعر في ليبيا
|5760 دينار
|السعر في سوريا
|16260000 ليرة
|السعر في السودان
|720000 جنيه
|السعر في عمان
|456 ريال
|السعر في البحرين
|456 دينار
|السعر في فلسطين
|4452 شيكل
|السعر في تونس
|3732 دينار
|السعر في تركيا
|34668 ليرة