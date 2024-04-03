تكنولوجيا

“لو الكلام ده حقيقي يبقي شركة ابل هتخسر” سعر ايفون 16 برو Max ومواصفات iPhone 16 Pro Max

صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 7 دقائق
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من المتوقع أن تكون الأسعار لهاتف ايفون 16 برو Max مرتفعة نسبيًا مقارنةً بإصدارات الأيفون العادية يُنتظر أن يتم طرح هاتف iPhone 16 Pro Max بسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر يبلغ 1099 دولارًا ومن المشاع أن نسخة 512 جيجابايت قد تتوفر بسعر أعلى. يهدف سعر الهاتف الجديد لفئة الـ Pro Max إلى جذب العملاء الذين يبحثون عن أحدث التقنيات والمواصفات الراقية iPhone 16 Pro Max.

مواصفات iPhone 16 Pro Max

مواصفات عامة

نوع الجهازهاتف ذكي
اسم الجهاز• iPhone 16 Pro Max
• ايفون 16 برو ماكس
الحالةلم يتم الإعلان عنه – تسريبات فقط
الوان الجهاز• تيتانيوم أسود
• تيتانيوم أبيض
• تيتانيوم أزرق
• تيتانيوم طبيعي

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max

أبعاد وهيكل الجهاز

الطول159.9 مم
العرض76.7 مم
السُمك8.25 مم
وزن الجهاز221 غرام
خامات التصنيع• الإطار: التيتانيوم
• الظهر: الزجاج

الشبكات والشرائح

شبكة 2Gيدعم
شبكة 3Gيدعم
شبكة 4Gيدعم
شبكة 5Gيدعم
GPRS يدعم
EDGE يدعم
سرعة انترنت• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت
• شبكات 5G تصل حتى 3.7 جيجابايت
نوع الشريحةNano SIM/eSIM
عدد الشرائحشريحة واحدة او شريحتين

الشاشة

نوع الشاشةLTPO OLED
حجم الشاشة6.7 بوصة
معدل التحديث120 هرتز
دقة الشاشة1290×2796 بكسل
أبعاد الشاشة19.5:9
نسبة الشاشة89.8 في المئة
كثافة البيكسلات460 بكسل في كل إنش
درجة السطوع2000 شمعة (اقصى سطوع)
طبقة حمايةزجاج Ceramic Shield
وظائف أخرى• خاصية Always-On display
• تقنية Dolby Vision
• تقنية HDR10
• وضع حماية العين
• الوضع الليلي
• 16 مليون لون
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max

العتاد

اسم المعالجApple A18 Pro
دقة التصنيع3 نانومتر
عدد الأنويةسداسي النواة
معالج الرسوماتApple GPU (سداسي النواة)
الرام8 جيجابايت
الذاكرة الداخلية• 256 أو 512 جيجابايت
• 1 تيرابايت
خيارات التخزين• 8 جيجابايت (256 جيجابايت)
• 8 جيجابايت (512 جيجابايت)
• 8 جيجابايت (1 تيرابايت)
الذاكرة الخارجيةلا يدعم

نظام التشغيل

نظام التشغيلiOS 18

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميراتثلاث كاميرات:
48 + 12 + 12 ميجابكسل
دقة الكاميرا• 48 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
• 12 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS)
• 12 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF)
حجم فتحة العدسة• 48 ميجابكسل (F/1.8)
• 12 ميجابكسل (F/2.8)
• 12 ميجابكسل (F/2.2)
مميزات الكاميرا• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• تقنية التثبيت البصري (OIS)
• تقريب بصري حتى 5x
• تقريب رقمي حتى 25x
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• وضع التصوير الإحترافي
• العنونة الجغرافية
• التركيز باللمس
• كشف الوجوه والابتسامات
• بانوراما
• تقنية HDR
• إعدادات ISO
• التشغيل السريع
• المؤقت الذاتي
• الالتقاط المستمر
• إعدادات توازن اللون الأبيض
الفيديو• دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
• تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision
• التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
فلاش يدعم

كاميرا السيلفي

دقة الكاميرا12 ميجابكسل
حجم فتحة العدسةF/1.9
مميزات الكاميرا• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• تقنية HDR
• إشارة الالتقاط
• كشف الوجوه والابتسامات
• المؤقت الذاتي
الفيديو• دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
• التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
فلاش لا يدعم

الإتصالات

واي فاي Wi-Fi• إصدار Wi-Fi 6E
• a/b/g/n/ac/ax
• Dual-band
• Hotspot نقطة الاتصال
البلوتوث• إصدار 5.3
• A2DP
• LE
GPS يدعم
تقنية NFCYes
منفذ USBمنفذ USB Type-C 3.0

الصوتيات

السماعات الخارجيةيدعم (2 سماعات ستيريو)
منفذ 3.5mm لا يدعم
راديو FM لا يدعم

مواصفات اخرى

المستشعرات• التسارع
• التقارب
• بارومتر
• البوصلة
• جيروسكوب
انواع الحماية• التعرف على الوجه (Face ID)
• الرقم السري
• كلمة السر
مقاومة الماء والغبارالهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى 6 أمتار و30 دقيقة تحت الماء)
محتويات علبة الجهاز• الجهاز
• كابل USB Type-C
وظائف أخرى• دعم تقنية اتصال عبر الأقمار الصناعية (رسائل الطوارئ فقط)
• تقنية النطاق العريض 2 (UWB)
• المساعد الشخصي Siri
• خاصية Apple Pay

الشحن والبطارية

الشحن السريعيدعم
مدة شحن البطاريةشحن 50 في المئة في 30 دقيقة
الشحن اللاسلكييدعم – بقوة 15 واط
سعة البطارية4422 مللي أمبير
نوع البطاريةبطارية ليثيوم ايون
قابلية إزالةغير قابلة للإزالة

مميزات iPhone 16 Pro Max

 معالج قوي جدا: الهاتف يأتي مزود بمعالج Apple A18 Pro بدقة تصنيع 3 نانومتر، المعالج يقدم أداء قوي جدا ويعتبر اقوى معالج لسنة 2024 بدون منازع

 شاشة كبيرة جدا: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.7 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا فتحة Dynamic Island للمستشعرات والكاميرا الأمامية في أعلى وسط الشاشة

 شاشة اوليد ممتازة: يأتي هاتف ايفون 16 برو ماكس بشاشة ممتازة من نوع LTPO OLED، الشاشة تدعم تقنية HDR10 و Dolby Vision ودرجة سطوع عالية جدا تصل حتى 2000 شمعة

 معدل تحديث الشاشة عالي: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز بتقنية LTPO التي تعمل على تغيير معدل تحديث الشاشة بشكل تلقائي من 1 الى 120 هرتز حسب الحاجة لتقليل من استهلاك الطاقة

 كاميرا خلفية خرافية: الهاتف يأتي مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 و 12 و 12 ميجابكسل، الكاميرات تقدم أداء خرافي في جميع أوضاع التصوير، مع دعم إمكانيات قوية مثل التقريب البصري حتى 5x وتقريب رقمي حتى 25x وتقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية

 كاميرا أمامية ممتازة: الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، الكاميرا تدعم التركيز التلقائي اوتو فوكس AF وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية

 مواد تصنيع ممتازة: الإطار الجانبي للهاتف يأتي مصنوع من التيتانيوم مع ظهر من الزجاج

 مقاوم للماء والغبار: هاتف ايفون 16 برو ماكس يأتي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مقاومة الماء تصل الى عمق 6 امتار ولمدة 30 دقيقة تحت الماء

عيوب iPhone 16 Pro Max

 لا يدعم التصوير بـ8K: الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 8K

 لا يوجد شاحن في العلبة: الهاتف لا يأتي مرفق معه شاحن في العلبة، يتوجب عليك شراء شاحن بشكل منفصل

 غير مزود بمنفذ 3.5 مم: الهاتف لا يأتي مزود بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack

 لا يدعم ميموري كارد: الهاتف لا يدعم إمكانيات توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة الميموري كارد لأنه لا يأتي مزود بفتحة بطاقة الميموري كارد MicroSD

سعر iPhone 16 Pro Max

ملاحظة مهمةسعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
السعر بالدولار الأمريكي1200 دولار
السعر في مصر59220 جنيه
السعر في السعودية4500 ريال
السعر في الإمارات4404 درهم
السعر في قطر4368 ريال
السعر في الكويت360 دينار
السعر في العراق1572000 دينار
السعر في الجزائر160800 دينار
السعر في المغرب12096 درهم
السعر في الأردن840 دينار
السعر في ليبيا5760 دينار
السعر في سوريا16260000 ليرة
السعر في السودان720000 جنيه
السعر في عمان456 ريال
السعر في البحرين456 دينار
السعر في فلسطين4452 شيكل
السعر في تونس3732 دينار
السعر في تركيا34668 ليرة
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صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 7 دقائق
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