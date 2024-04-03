“لو الكلام ده حقيقي يبقي شركة ابل هتخسر” سعر ايفون 16 برو Max ومواصفات iPhone 16 Pro Max

من المتوقع أن تكون الأسعار لهاتف ايفون 16 برو Max مرتفعة نسبيًا مقارنةً بإصدارات الأيفون العادية يُنتظر أن يتم طرح هاتف iPhone 16 Pro Max بسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر يبلغ 1099 دولارًا ومن المشاع أن نسخة 512 جيجابايت قد تتوفر بسعر أعلى. يهدف سعر الهاتف الجديد لفئة الـ Pro Max إلى جذب العملاء الذين يبحثون عن أحدث التقنيات والمواصفات الراقية iPhone 16 Pro Max.

غير قابلة للإزالة

شحن 50 في المئة في 30 دقيقة

• التعرف على الوجه (Face ID) • الرقم السري • كلمة السر

• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • تقنية التثبيت البصري (OIS) • تقريب بصري حتى 5x • تقريب رقمي حتى 25x • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض

460 بكسل في كل إنش

• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت • شبكات 5G تصل حتى 3.7 جيجابايت

مميزات iPhone 16 Pro Max

معالج قوي جدا: الهاتف يأتي مزود بمعالج Apple A18 Pro بدقة تصنيع 3 نانومتر، المعالج يقدم أداء قوي جدا ويعتبر اقوى معالج لسنة 2024 بدون منازع

شاشة كبيرة جدا: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.7 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا فتحة Dynamic Island للمستشعرات والكاميرا الأمامية في أعلى وسط الشاشة

شاشة اوليد ممتازة: يأتي هاتف ايفون 16 برو ماكس بشاشة ممتازة من نوع LTPO OLED، الشاشة تدعم تقنية HDR10 و Dolby Vision ودرجة سطوع عالية جدا تصل حتى 2000 شمعة

معدل تحديث الشاشة عالي: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز بتقنية LTPO التي تعمل على تغيير معدل تحديث الشاشة بشكل تلقائي من 1 الى 120 هرتز حسب الحاجة لتقليل من استهلاك الطاقة

كاميرا خلفية خرافية: الهاتف يأتي مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 و 12 و 12 ميجابكسل، الكاميرات تقدم أداء خرافي في جميع أوضاع التصوير، مع دعم إمكانيات قوية مثل التقريب البصري حتى 5x وتقريب رقمي حتى 25x وتقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية

كاميرا أمامية ممتازة: الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، الكاميرا تدعم التركيز التلقائي اوتو فوكس AF وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية

مواد تصنيع ممتازة: الإطار الجانبي للهاتف يأتي مصنوع من التيتانيوم مع ظهر من الزجاج

مقاوم للماء والغبار: هاتف ايفون 16 برو ماكس يأتي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مقاومة الماء تصل الى عمق 6 امتار ولمدة 30 دقيقة تحت الماء

عيوب iPhone 16 Pro Max

لا يدعم التصوير بـ8K: الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 8K

لا يوجد شاحن في العلبة: الهاتف لا يأتي مرفق معه شاحن في العلبة، يتوجب عليك شراء شاحن بشكل منفصل

غير مزود بمنفذ 3.5 مم: الهاتف لا يأتي مزود بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack

لا يدعم ميموري كارد: الهاتف لا يدعم إمكانيات توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة الميموري كارد لأنه لا يأتي مزود بفتحة بطاقة الميموري كارد MicroSD