“هاتف الأحلام للجيل الخامس“ مواصفات وسعر هاتف infinix note 40 pro في السعودية

أطلقت شركة انفنكس هاتف جديد وهو infinix note 40 pro والذي أصبح متاح في الأسواق داخل المملكة العربية السعودية، تعتبر شركة انفنكس واحدة من الشركات العالمية والمعروفة في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية ويجب العلم أن أجهزة انفنكس نوت 40 ظهرت للمرة الأولى على مستوى العالم في شهر مارس الحالي، سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مواصفات الهاتف وسعره داخل الأسواق.

infinix note 40 pro

يمتلك هاتف انفنكس نوت 40 العديد من المواصفات الجبارة والتي تجعلك تقوم بشرائه على الفور، ومن أبرز تلك المميزات:

الهاتف يدعم شريحتين اتصال بخاصية الفايف جي.

يتميز الهاتف بأنه مقاوم للغبار والمياه وذلك معتمد من قبل IP53.

تم تصنيع شاشة الهاتف من AMOLED وسعتها 6.78 بوصة وتأتي بدقة 2436×1080 بيكسل، بينما جودتها FHD+.

يصل سطوع الشاشة حتى 1300 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز.

الهاتف يتمتع بطبقة حماية على الشاشة ونوعها Corning Gorilla Glass.

نظام التشغيل الخاص بالجهاز هو أندرويد 14.

يأتي بمساحة 256 جيجابايت ورامات 8 جيجا.

الهاتف يأتي بمعالج من النوع ميدياتك Dimensity 7020 وهو ثماني النواة والتردد الخاص به 2.2 جيجا هرتز.

يتراوح وزن الهاتف ما بين 190 جرام وحتى 169 جرام.

يأتي الهاتف بأبعاد 164.3×74.5×8.1 مم.

الهاتف يأتي بثلاث كاميرات خلفية، الأولى بدقة 108 ميجابكسل والثانية والثالثة دقتها 2 ميجابكسل، كما أنها مزودة بفلاش ليد.

بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

يوفر بصمة إصبع وتوجد أسفل الشاشة.

يأتي الهاتف ببطارية سعتها 5000 أمبير.

الهاتف يأتي باللون الأخضر والذهبي.

سعر هاتف infinix note 40 pro

هاتف انفنكس نوت 40 متوفر داخل أسواق المملكة العربية السعودية بسعر 1000 ريال سعودي.