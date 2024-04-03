“تحميل حالات واتساب الأصدقاء“ خطوات تحميل واتساب البطريق الأحمر التحديث الأخير.. حمله وأعرف بنفسك

تم إطلاق نسخة جديدة من الواتساب وهو واتساب البطريق والذي يحتوي على الكثير من المميزات الغير متوفرة في الواتساب الرسمي مما يجعل الكثير من المستخدمين يتساءل عن خطوات تحميل واتساب البطريق، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا أبرز المميزات التي يحتوي عليها التطبيق.

خطوات تحميل واتساب البطريق

يجب العلم أن واتساب البطريق غير متوفر على متجر التطبيقات، لتحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك الدخول على متصفح الويب المتاح على الجهاز الخاص بك. في محرك البحث قم بكتابة اسم التطبيق وانقر على أيقونة التحميل. انتظر حتى يتم تثبيت الواتساب بنجاح ثم ادخل على التطبيق وقم بإدخال الرقم الخاص بك سوف يصلك كود التحقق قم بإدخاله وسوف يكون الواتساب جاهز للاستخدام.

مميزات واتساب البطريق

يمتلك واتساب البطريق مجموعة من المميزات الغير متوفرة على الواتساب الرسمي ومن أبرز تلك المميزات: