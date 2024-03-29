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“امسح الواتساب الأصلي“ تنزيل واتساب الذهبي على الهواتف بمساحة صغيرة ومميزات عبقرية
تنزيل واتساب الذهبي
ازدادت محركات البحث حول تحميل واتساب الذهبي عمر وهو من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي انتشرت في الآونة الأخيرة وهو يعتبر بديل الواتساب الرسمي، ولكن يجب العلم أن الواتساب الذهبي يوفر لمستخدميه الأمان حول المعلومات الخاصة به، كما أنه يوفر مجموعة من السمات الغير موجودة في الواتساب الأخر، يجب العلم أن التحديث الجديد نجح في القضاء على الأعطال التي كانت تحدث، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
تنزيل واتساب الذهبي عمر
لتحميل واتساب عمر الذهبي يجب اتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب عليك التوجه إلى متصفح جوجل الموجود على الجهاز الخاص بك.
- في شريط البحث قم بكتابة واتساب عمر الذهبي وانقر على خانة التحميل.
- قم بتثبيت التطبيق على الجهاز ثم اتجه إلى التطبيق وقم بفتحه.
- يرجى إدخال رقمك الهاتفي وسوف تتلقى رسالة تأكيد.
- قم بإدخال كود التأكيد وقم بتفعيل جميع الأذونات حتى تقوم باستخدام التطبيق بكل سهولة.
مميزات واتساب عمر الذهبي 2024
يمتلك واتساب عمر الذهبي مجموعة من المميزات الغير متوفرة في اصدارات الواتساب الأخرى وهي:
- يتيح لك فرصة استخدام حسابين على نفس الجهاز، وذلك عن طريق تحميل الواتساب الذهبي والواتساب الرسمي.
- يمكنك من خلاله حفظ الحالات دون طلبها من صاحبها وذلك على عكس الواتساب الرسمي.
- يوفر لك خاصية اخفاء مشاهدة الحالة.
- يمكنك تحميل التطبيق بشكل مجاني تماما دون الحاجة لدفع رسوم نقدية عند التحميل.
- يوفر خاصية إلغاء علامة أنك قمت بمشاهدة الرسائل.
- يمكنك قفل التطبيق والمحادثات من خلال إنشاء رمز سري أو من خلال استخدام بصمة الإصبع.
- يوفر خاصية إرسال الملفات الكبير حيث أنه يقوم بإرسال فيديوهات تصل مساحتها حتى 50 ميجابايت، ويرسل أيضا ما يقارب نحو 90 صورة وذلك في وقت واحد.