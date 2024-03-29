“امسح الواتساب الأصلي“ تنزيل واتساب الذهبي على الهواتف بمساحة صغيرة ومميزات عبقرية

ازدادت محركات البحث حول تحميل واتساب الذهبي عمر وهو من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي انتشرت في الآونة الأخيرة وهو يعتبر بديل الواتساب الرسمي، ولكن يجب العلم أن الواتساب الذهبي يوفر لمستخدميه الأمان حول المعلومات الخاصة به، كما أنه يوفر مجموعة من السمات الغير موجودة في الواتساب الأخر، يجب العلم أن التحديث الجديد نجح في القضاء على الأعطال التي كانت تحدث، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تنزيل واتساب الذهبي عمر

لتحميل واتساب عمر الذهبي يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك التوجه إلى متصفح جوجل الموجود على الجهاز الخاص بك. في شريط البحث قم بكتابة واتساب عمر الذهبي وانقر على خانة التحميل. قم بتثبيت التطبيق على الجهاز ثم اتجه إلى التطبيق وقم بفتحه. يرجى إدخال رقمك الهاتفي وسوف تتلقى رسالة تأكيد. قم بإدخال كود التأكيد وقم بتفعيل جميع الأذونات حتى تقوم باستخدام التطبيق بكل سهولة.

مميزات واتساب عمر الذهبي 2024

يمتلك واتساب عمر الذهبي مجموعة من المميزات الغير متوفرة في اصدارات الواتساب الأخرى وهي: