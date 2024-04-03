بمزايا إضافية.. تنزيل واتساب الذهبي 2024 آخر إصدار للأجهزة الذكية “مفيش حاجة اسمها حالة أو رسالة اتمسحت”

تنزيل واتساب الذهبي 2024 يشغل بال الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية محبي تطبيق الواتساب الرسمي، حيث هذه النسخة مُحاكية للنسخة الرسمية وتُضيف عليها الكثير من المزايا التي تمنح المستخدم إمكانيات إضافية تُزيد من سهولة استخدام التطبيق وتجعل المستفيد مستمتعًا بتجربة الاستخدام السهلة السلسلة، فدعونا نوضح لكم خطوات تثبيت التطبيق وباقة من مميزاته التي يتفوق بها عن الواتساب العادي.

خطوات تنزيل واتساب الذهبي 2024

واتساب العادي هو أحد تطبيقات المراسلة المعروف، ويُستخدم للتواصل بين الأهل والأصدقاء والأحبة وأي شخص سجلت رقمه على جوالك، ونسخة الذهبية هي نسخة مُعدلة من الأصلي ومضاف عليها تعديلات إضافية، وبكل سهولة يمكن تحميل واتساب الذهبي 2024 على الأجهزة الذكية والاستفادة من تِلك المزايا، حيث خطوات التحميل على النحو التالي:

الذهاب لمحرك البحث وكتابة واتساب الذهبي 2024.

يظهر لك الموقع الرسمي لتحميل واتساب الذهبي النسخة الجديدة.

انقر على تنزيل وانتظر تثبيت ملف التحميل.

قم بفتح الملف، وانقر على تثبيت وسيتم تثبيت النسخة الجديدة على جهازك.

في حالة إن كنت تقوم بتنزيله للمرة الأولى، فسوف يتطلب منك أن تفتح التطبيق وتقوم بتسجيل الدخول عليه، بينما إن رغبت في تحديثه، فلا تقم بمسح النسخة الموجودة على جهازك، وبعدها ثبت الإصدار الجديد من التطبيق وافتح تطبيقك، وبالتالي تكون نسختك هي الأخيرة المُحدثة على جهازك.

إضافات واتساب الذهبي 2024

وضحنا لكم طريقة تنزيل واتساب الذهبي والذي مُتاح تحميله على أجهزة الأندرويد فقط، ومزاياه بعضًا منها على النحو التالي: