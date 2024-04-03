مفاجأة رهيبة من يوتيوب …70 مليار مشاهدة فيديو كل يوم!

صرح يوتيوب أن منشئي المحتوى باستطاعة للقيام بنشر صفقة محددة الوقت أو إعلان منتج مقابل دفع الرسوم، وأيضاً استخدام مقاطع Shorts الحصرية لطرح الاستفسارات والأجوبة أو الظهور وراء الكواليس.

كما أعلن يوتيوب أنه يمكن رؤية المقاطع الحصرية Shorts في علامة التبويب (Shorts) وخلاصة (Subscription) من قبل الأعضاء الجدد خلال قناة منشئ المحتوى، كما يتم عرض المحتوى الحصرى خلال أيقونة نجمة في صورة مصغرة للإشارة إلى إتاحته للمشتركين فقط المسددين لرسوم الاستفادة من المحتوى.