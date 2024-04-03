تكنولوجيا
مفاجأة رهيبة من يوتيوب …70 مليار مشاهدة فيديو كل يوم!
أعلنت يوتيوب عن ميزة مقاطع Shorts المخصصة للأعضاء وأصحاب القنوات لتحفيز الاشتراكات وذلك يفتح بوابة أمام منشئي المحتوى لنشر مقاطع الفيديو القصيرة حصري لجميع مستخدمي اليوتيوب الذين يدفعون رسوم مقابل ذلك، وعلى الصعيد الآخر تتيح هذه الميزة نشر المقاطع للاعضاء الذين يدفعون رسوم بهدف الحصول على عضوية مدفوعة.
تصريحات يوتيوب بشأن مقاطع Shorts
- صرح يوتيوب أن منشئي المحتوى باستطاعة للقيام بنشر صفقة محددة الوقت أو إعلان منتج مقابل دفع الرسوم، وأيضاً استخدام مقاطع Shorts الحصرية لطرح الاستفسارات والأجوبة أو الظهور وراء الكواليس.
- كما أعلن يوتيوب أنه يمكن رؤية المقاطع الحصرية Shorts في علامة التبويب (Shorts) وخلاصة (Subscription) من قبل الأعضاء الجدد خلال قناة منشئ المحتوى، كما يتم عرض المحتوى الحصرى خلال أيقونة نجمة في صورة مصغرة للإشارة إلى إتاحته للمشتركين فقط المسددين لرسوم الاستفادة من المحتوى.
- وآخر ما صرح به يوتيوب وصول متوسط مشاهدات مقاطع Shorts الحصرية إلى أكثر من 70 مليار مشاهدة يومياً.
فوائد ميزة Shorts
- يمكن لمنشئي المحتوى كسب أرباح إضافية من محتواهم من خلال بيعه للمشاهدين أو تقديمه كجزء من مزايا العضوية المدفوعة.
- تُشجع هذه الميزة المشاهدين على الاشتراك في قنوات منشئي المحتوى المفضلين لديهم للحصول على محتوى حصري.
- تُساعد هذه الميزة منشئي المحتوى على بناء علاقات أقوى مع جمهورهم من خلال تقديم محتوى حصري للمعجبين.