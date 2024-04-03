اكتشف عالم الألعاب المحمولة مع Realme 11 Pro: تجربة الألعاب الأسطورية في جهاز واحد بسعر لا يُقاوم

يُعتبر هاتف Realme 11 Pro الجديد نقلة نوعية في عالم هواتف الألعاب، حيث يجمع بين الأداء العالي والسعر المعقول، مما يجعله الخيار الأمثل للأطفال والمراهقين الباحثين عن تجربة لعب متميزة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة، مع معالج قوي وشاشة عرض فائقة الوضوح، يُقدم Realme 11 Pro تجربة لا مثيل لها في عالم الألعاب المحمولة.

المواصفات

المعالج Snapdragon 888 الشاشة 6.5 إنش AMOLED، 120Hz الذاكرة 8GB RAM، 128GB تخزين داخلي الكاميرا 64MP الرئيسية، 8MP العريضة، 2MP ماكرو البطارية 5000mAh مع شحن سريع 65W نظام التشغيل Realme UI 2.0 استنادًا إلى Android 11

المميزات

أداء مذهل مع معالج Snapdragon 888. شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz لتجربة لعب سلسة. بطارية كبيرة تدوم طويلاً مع خاصية الشحن السريع. تصميم أنيق وجذاب يناسب جميع الأعمار. واجهة مستخدم سهلة وبديهية. دعم الألعاب الثقيلة دون تأخير أو تهنيج. كاميرات متعددة لتصوير اللحظات المهمة. سعر تنافسي يجعله متاحًا لشريحة واسعة من المستخدمين. دعم تحديثات النظام المستمرة. مجموعة متنوعة من الألوان والتصاميم.

العيوب

عدم وجود مقاومة للماء. الذاكرة الداخلية قد لا تكفي للبعض. عدم دعم شبكات 5G في بعض المناطق. الكاميرا الأمامية أقل جودة مقارنة بالمنافسين. الشاحن السريع قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز. الواجهة قد تحتوي على بعض الإعلانات. البطارية غير قابلة للإزالة. الضمان المحدود في بعض الدول.

سعر هاتف Realme 11 Pro

في مصر للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 13500 جنيه

مع بسعر في السعودية للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1200 ريال.

مع بسعر في الإمارات للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 900 درهم.

في النهاية، يُعد هاتف Realme 11 Pro خيارًا ممتازًا لمحبي الألعاب الذين يبحثون عن جهاز يوفر أداءً عاليًا بسعر مناسب، رغم وجود بعض العيوب، إلا أن المميزات تفوقها بمراحل، مما يجعله استثمارًا ذكيًا للمستقبل، سواء كنت تبحث عن هاتف للألعاب أو جهاز يومي متعدد الاستخدامات، فإن Realme 11 Pro يستحق الاعتبار.