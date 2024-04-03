«سامسونج بمواصفات الأيفون»… تعرف على هاتف سامسونج جلاكسي A12 المميزات والعيوب والسعر في الأسواق السعودية!!

يعد هاتف سامسونج جلاكسي A12 من الهواتف الذكية المميزة في فئة الأجهزة الاقتصادية، حيث يقدم مجموعة من الميزات الجذابة بأسعار تنافسية، ويهدف هذا المقال إلى تقديم مراجعة شاملة للهاتف، مع تسليط الضوء على أهم ميزاته وعيوبه وسعره في السوق السعودية.

مميزات هاتف سامسونج جلاكسي A12

الشاشة: يتمتع هاتف A12 بشاشة Infinity-V بحجم 6.5 بوصة بدقة HD+، مما يوفر تجربة مشاهدة جيدة للأفلام والصور.

يتمتع هاتف A12 بشاشة Infinity-V بحجم 6.5 بوصة بدقة HD+، مما يوفر تجربة مشاهدة جيدة للأفلام والصور. الأداء: يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة مدعوم بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يضمن أداءً سلسًا لمعظم المهام اليومية.

يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة مدعوم بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يضمن أداءً سلسًا لمعظم المهام اليومية. الكاميرا: يضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. البطارية: يتمتع الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر عمر بطارية ممتاز يدوم طوال اليوم.

يتمتع الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر عمر بطارية ممتاز يدوم طوال اليوم. نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم One UI 2.5 من سامسونج.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم One UI 2.5 من سامسونج. مميزات أخرى: يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه، وفتحة بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين، ومنفذ USB Type-C.

عيوب هاتف سامسونج جلاكسي A12

الشاشة: على الرغم من حجمها الكبير، إلا أن الشاشة تفتقر إلى دقة الألوان ووضوح الصورة مقارنةً بهواتف أخرى في نفس الفئة.

على الرغم من حجمها الكبير، إلا أن الشاشة تفتقر إلى دقة الألوان ووضوح الصورة مقارنةً بهواتف أخرى في نفس الفئة. الأداء: قد لا يكون الأداء كافيًا للألعاب الثقيلة أو التطبيقات التي تتطلب معالجة قوية.

قد لا يكون الأداء كافيًا للألعاب الثقيلة أو التطبيقات التي تتطلب معالجة قوية. الكاميرا: على الرغم من وجود 4 كاميرات خلفية، إلا أن جودة الصور ليست استثنائية، خاصةً في الإضاءة المنخفضة.

على الرغم من وجود 4 كاميرات خلفية، إلا أن جودة الصور ليست استثنائية، خاصةً في الإضاءة المنخفضة. التصميم: تصميم الهاتف مصنوع من البلاستيك، مما قد لا يعجب بعض المستخدمين الذين يبحثون عن تصميم أكثر فخامة.

سعر هاتف سامسونج جلاكسي A12

يتراوح سعر هاتف سامسونج جلاكسي A12 في المملكة العربية السعودية بين 500 و 600 ريال سعودي، وذلك حسب سعة التخزين والذاكرة العشوائية.