سامسونج تصدم العالم بهذا الهاتف.. مواصفات جوال سامسونج الجديد والمطور بإمكانيات غير أي هاتف

لا شك في أن شركة سامسونج تقوم من وقت إلى أخر بإصدار هواتف المحمول التي تمتلك العديد من المميزات والمواصفات الجذابة والأكثر تطورًا، إضافة إلى أنها قامت مؤخرًا بإصدار هاتفها الجديد وهو هاتف Samsung Galaxy C55 ليمتلك الكثير من الدواعم المناسبة وكذلك خاصية واي فاي 6، وغيرها من المميزات الأخرى التي سنكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Samsung Galaxy C55؟

من أبرز المواصفات التي يتميز بها هاتف هاتف Samsung Galaxy C55 عن غيره من الهواتف الذكية الأخرى، ما جاء على النحو الأتي:-

الهاتف يمتلك شاشة من نوع أوليد العالمية.

إضافة إلى أن الهاتف يدعم جميع شبكات الإتصال إلى الجيل الخامس.

إضافة إلى أن معالج هاتف Samsung Galaxy C55 يعد قوي وأكثر تميزًا عن غيره.

الهاتف تصل الذاكرة العشوائية فيه إلى سعة 128 جيجابايت، وهنا بعض الإصدارات الأخرى التي منها 8 جيجا و12 جيجا.

فضلاً عن أن الهاتف يمتلك كذلك كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد.

مميزات هاتف Samsung Galaxy C55

وجاءت أبرز مميزات هاتف Samsung Galaxy C55، وفقًا للأتي:-