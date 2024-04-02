تصوير يُشابة الأيفون.. Tecno تقضي على iPhone16 بهاتفها الجديد..مواصفات جبارة قلبت الدنيا

كشفت شركة تكنو Tecno عن هاتفها الجديد والفريد من النوع وهو ” Pova 6 Pro” الذي يتم بيعه داخل السوق الهندية منذ أسابيع من الإعلان عنه، إضافة إلى أن ذلك جاء ولأول مرة في المؤتمر العالمي للجوالات MWC 2024 للكشف عن مواصفته ومميزاته المذهلة التي أصبح يُقارن بها هاتف أيفون الجديد، وسنكشف لكم في السطور التالية بعض هذه المواصفات.

ما هي مواصفات هاتف Pova 6 Pro؟

تتمثل أهم مواصفات هاتف Pova 6 Pro الجديد التي أطلقته شركة تكنو المتخصصة في الهواتف الذكية، وفقًا لما يلي:-

هاتف Pova 6 Pro يمتلك شاشة بمقياس 6.78 بوصة ودقة تبلغ نحو 1080*2436 بكسل.

الهاتف يقوم بدعم تحديث يبلغ نحو 120 هرتز، وتصل ذورة السطوع الخاصة به إلى 1300 شمعة في المتر الواحد.

يعمل الهاتف الجديد من تكنو بمعالج ميدياتك Dimensity

الهاتف الجديد يمتلك ذاكر عشوائية رام بسعة تتراوح مدن 8 إلى 12 جيجابايت.

الذاكرة الداخلية في الهاتف تبلغ نحو 256 جيجابايت.

بطاقة الهاتف من النوع

Li-Polymer ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة.

مميزات هاتف Pova 6 Pro

ومن بين المميزات الأخرى المتمثلة في هاتف Pova 6 Pro من تكنو ما نص على الأتي:-