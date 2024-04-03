تنزيــل الواتساب الذهبي الأصلي اخر اصدار بعد الحظر .. استخـدم أحسن نسخة بميزة ذكية

نظرًا لأنه يحتوي على إصدارات متعددة ويحتوي على العديد من الإضافات الجديدة الأكثر إثارة، يعد الواتساب الذهبي حاليًا أحد أكثر التطبيقات طلبًا وقد لا يحتوي الإصدار الأصلي من التطبيق على جميع الميزات والإضافات الموجودة في الإصدار الأحدث مثل القدرة على إرسال ملفات أكبر وصور أو مقاطع فيديو في رسالة واحدة وبعد ذلك، أصبح من السهل إضافة المزيد من الرموز التعبيرية والوصول بسرعة إلى المزيد من الإعدادات.

الواتساب الذهبي

نظرًا لأنه لا يتطلب ملفات أو نسخًا إضافية كما تفعل بعض الإصدارات الأخرى، أصبح الواتساب الذهبي، الإصدار الأحدث، الآن أحد أكثر الإصدارات المفضلة والمعدلة ويمكن أيضًا تنزيله بسهولة وبالإضافة إلى كونه الإصدار الأكثر شعبية في الوقت الحالي، فقد تم تعديل الواتساب لتلبية احتياجات المستخدم ولا يتطلب ملفات أو نسخ إضافية كما تفعل بعض الإصدارات الأخرى، كما أنه مطلوب بشدة لأنه يحتوي على جميع الميزات التي أضافتها الإصدارات الأخرى لتلبية احتياجات المستخدمين. في جميع أنحاء العالم، في كل أمة.

تثبيت واتساب ذهبي

ستتيح لك الطرق المذكورة أدناه الحصول على أحدث إصدار من الواتساب:

يعد App Store أو Google Play من الأماكن الملائمة للبحث عن التطبيق على أجهزة iPhone.

بعد ذلك، حدد الإصدار الذي تريد تنزيله على جهازك المحمول.

الميزات المضافة إلى الواتساب الذهبي 2024:

لمعرفة الميزات المضافة إلى الواتساب الذهبي ومن هذه الخصائص ما يلي: