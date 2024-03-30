مميزات مخفية في واتساب الجديد 2024 اعرفها واستفيد منها

تطبيق واتساب هو واحد من أكثر تطبيقات التراسل الفوري شهرة واستخدامًا في جميع أنحاء العالم. ومع إصدار الإصدار الجديد لعام 2023، يأتي التطبيق بمجموعة من المميزات المخفية والمثيرة التي تعزز تجربة المستخدم وتوفر له مزايا إضافية قد تكون مميزات واتساب الجديدة غير معلن عنها بشكل واضح، ولكنها توفر للمستخدمين إمكانيات جديدة ووظائف مثيرة تجعل التطبيق أكثر قوة وفاعلية. قد تكون هذه المميزات مخفية وتحتاج إلى اكتشافها واستكشافها من قبل المستخدمين.

مميزات مخفية في واتساب الجديد

من بين المميزات المخفية التي يمكن العثور عليها في واتساب الجديد لعام 2023، قد تجد تغييرات في واجهة المستخدم وتحسينات في تجربة المحادثة. قد يتضمن ذلك خيارات متقدمة لتخصيص الثيمات والخلفيات وتغييرات في تنظيم الرسائل وإدارتها.

منع الأشخاص من إزعاجك:

هل تود منع بعض الأشخاص من إزعاجك على واتساب ، يمكنك ذلك بسهولة

افتح تطبيق واتساب.

افتح محادثة الشخص الذي تريد منعه.

اضغط على اسمه في الجزء العلوي من المحادثة.

اضغط على كتم الإشعارات.

اختر المدة الزمنية التي تريد كتم إشعارات هذا الشخص خلالها.

قفل المحادثات المهمة:

مع واتساب، يمكنك قفل محادثاتك باستخدام بصمة إصبعك أو Face ID وحمايتها من المتطفلين

قم اولا بفتح تطبيق واتساب.

ثم افتح المحادثة التي تريد قفلها.

بعد ذلك اضغط على اسم الشخص في الجزء العلوي من المحادثة.

ثم اضغط على قفل المحادثة.

اختر طريقة القفل التي تفضلها (بصمة إصبع أو Face ID).

قراءة الرسائل دون علم المرسل

هل ترغب في قراءة رسائل واتساب دون أن يعلم المرسل أنك قرأتها، يمكنك ذلك بسهولة