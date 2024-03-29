“مزيج من المتعة والكفاءة” مواصفات وأسعار نيسان صني 2024 الأسعار الرسمية واسعار التجار
شهدت السيارة نيسان صني موديل 2024، زيادة سعرية هي الأحدث من نوعها مع بداية شهر فبراير، حيث ارتفعت أسعار السيارة بقيمة قدرها 83 ألف جنيه شملت هذه الزيادة جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة، التي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة تستخدم السيارة نيسان صني موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 108 حصان، 4 سلندر، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5غيار للفئة الأولى، وناقل سرعات آخر أوتوماتيكي الأداء للفئات الاخرى.
|طراز
|السعر الرسمي
|سعر السوق
|أقل مقدم
|أقل تقسيط
|سى سى
|مقارنة
|نيسان صنى 2024 مانيوال / بيز لاين
|695,400 جنيه
|850,000 جنيه
|208,620 جنيه
|12,372 جنيه
|1500
|نيسان صنى 2024 اتوماتيك / بيز لاين
|726,500 جنيه
|820,000 جنيه
|217,950 جنيه
|12,926 جنيه
|1500
|نيسان صنى 2024 اتوماتيك / Plus
|747,000 جنيه
|875,000 جنيه
|224,100 جنيه
|13,290 جنيه
|1500
|نيسان صنى 2024 اتوماتيك / Super Saloon
|761,000 جنيه
|950,000 جنيه
|228,300 جنيه
|13,539 جنيه
|1500
نيسان صنى 2024 اتوماتيك
مواصفات سيارة نيسان صني 2024
تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 108 حصاناً، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات إلى 100كم في غضون 15.5ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة 178كم/س، وتستهلك السيارة نحو 6.9 لترات من الوقود لكل 100كم.
وتحتوي السيارة على العديد من الكماليات، مثل مدخل AUX، وشاشة وسائط مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، ومدخل USB، وإمكانية التحكم بالنظام الصوتي الراديو من خلال عجلة القيادة، ومكبرات صوتية، وسبويلر خلفي، ومرايا جانبية كهربائية، وزجاج خلفي معتم، ومكبرات صوتية، ومصابيح ضباب أمامية هالوجين، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومكبرات صوتية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.
ويصل الطول الكلى للسيارة إلى 4425 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1500 مم، وتصل سعة الشنطة الخلفية للسيارة إلى 490 لتر، ويصل عرضها إلى 1695 مم.
وتحتوي سيارة نيسان صني 2024 على أنظمة أمان متطورة لضمان سلامة السائق ومنها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.