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“مزيج من المتعة والكفاءة” مواصفات وأسعار نيسان صني 2024 الأسعار الرسمية واسعار التجار

صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 38 دقيقة
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أسعار نيسان صني 2024 اليوم
أسعار نيسان صني 2024 اليوم

شهدت السيارة نيسان صني موديل 2024، زيادة سعرية هي الأحدث من نوعها مع بداية شهر فبراير، حيث ارتفعت أسعار السيارة بقيمة قدرها 83 ألف جنيه شملت هذه الزيادة جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة، التي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة تستخدم السيارة نيسان صني موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 108 حصان، 4 سلندر، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5غيار للفئة الأولى، وناقل سرعات آخر أوتوماتيكي الأداء للفئات الاخرى.

طرازالسعر الرسميسعر السوقأقل مقدمأقل تقسيطسى سىمقارنة
نيسان صنى 2024 مانيوال / بيز لاين695,400 جنيه850,000 جنيه208,620 جنيه12,372 جنيه1500
نيسان صنى 2024 اتوماتيك / بيز لاين726,500 جنيه820,000 جنيه217,950 جنيه12,926 جنيه1500
نيسان صنى 2024 اتوماتيك / Plus747,000 جنيه875,000 جنيه224,100 جنيه13,290 جنيه1500
نيسان صنى 2024 اتوماتيك / Super Saloon761,000 جنيه950,000 جنيه228,300 جنيه13,539 جنيه1500

نيسان صنى 2024 اتوماتيك

  •  الضمان
  • 100000 كم / 3 سنة
  • سِعة الموتور
  • 1500 سى سى
  • حصان ميكانيكي
  • 108
  • أقصى سرعة
  • 180
  • التسارع
  • 12.5
  • السرعات
  • 4 السرعات
  • نوع الناقل
  • أتوماتيك‎
  • سنة
  • سنة 2024
  • الوقود
  • 92
  • لتر/١٠٠ كيلومتر
  • 6.9
  • بلد المنشأ
  • اليابان
  • بلد التجميع
  • مصر
  • الطول الكلي (mm)
  • 4425
  • العرض الكلي (mm)
  • 1659
  • الارتفاع الكلي (mm)
  • 1500
  • ارتفاع السيارة عن الأرض
  • 157
  • قاعدة العجلات
  • 2600
  • حجم الشنطة
  • 490
  • عدد المقاعد
  • 5
  • نوع الجر
  • جر أمامي
  • عدد السلندار
  • 4
  • سعة خزان الوقود
  • 41
  • عزم النيوتن
  • 134
  • سعر التأمين
  • 18,675 جنيه
  • سعر التسجيل
  • 7,470 جنيه

مواصفات سيارة نيسان صني 2024

تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 108 حصاناً، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات إلى 100كم في غضون 15.5ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة 178كم/س، وتستهلك السيارة نحو 6.9 لترات من الوقود لكل 100كم.

نيسان صني 2024
نيسان صني 2024

وتحتوي السيارة على العديد من الكماليات، مثل مدخل AUX، وشاشة وسائط مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، ومدخل USB، وإمكانية التحكم بالنظام الصوتي الراديو من خلال عجلة القيادة، ومكبرات صوتية، وسبويلر خلفي، ومرايا جانبية كهربائية، وزجاج خلفي معتم، ومكبرات صوتية، ومصابيح ضباب أمامية هالوجين، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومكبرات صوتية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

ويصل الطول الكلى للسيارة إلى 4425 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1500 مم، وتصل سعة الشنطة الخلفية للسيارة إلى 490 لتر، ويصل عرضها إلى 1695 مم.

وتحتوي سيارة نيسان صني 2024 على أنظمة أمان متطورة لضمان سلامة السائق ومنها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

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صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 38 دقيقة
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