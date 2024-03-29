“مزيج من المتعة والكفاءة” مواصفات وأسعار نيسان صني 2024 الأسعار الرسمية واسعار التجار

الضمان

100000 كم / 3 سنة

سِعة الموتور

1500 سى سى

حصان ميكانيكي

108

أقصى سرعة

180

التسارع

12.5

السرعات

4 السرعات

نوع الناقل

أتوماتيك‎

سنة

سنة 2024

الوقود

92

لتر/١٠٠ كيلومتر

6.9

بلد المنشأ

اليابان

بلد التجميع

مصر

الطول الكلي (mm)

4425

العرض الكلي (mm)

1659

الارتفاع الكلي (mm)

1500

ارتفاع السيارة عن الأرض

157

قاعدة العجلات

2600

حجم الشنطة

490

عدد المقاعد

5

نوع الجر

جر أمامي

عدد السلندار

4

سعة خزان الوقود

41

عزم النيوتن

134

سعر التأمين

18,675 جنيه

سعر التسجيل

7,470 جنيه

مواصفات سيارة نيسان صني 2024

تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 108 حصاناً، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات إلى 100كم في غضون 15.5ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة 178كم/س، وتستهلك السيارة نحو 6.9 لترات من الوقود لكل 100كم.

وتحتوي السيارة على العديد من الكماليات، مثل مدخل AUX، وشاشة وسائط مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، ومدخل USB، وإمكانية التحكم بالنظام الصوتي الراديو من خلال عجلة القيادة، ومكبرات صوتية، وسبويلر خلفي، ومرايا جانبية كهربائية، وزجاج خلفي معتم، ومكبرات صوتية، ومصابيح ضباب أمامية هالوجين، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومكبرات صوتية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

ويصل الطول الكلى للسيارة إلى 4425 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1500 مم، وتصل سعة الشنطة الخلفية للسيارة إلى 490 لتر، ويصل عرضها إلى 1695 مم.

وتحتوي سيارة نيسان صني 2024 على أنظمة أمان متطورة لضمان سلامة السائق ومنها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.