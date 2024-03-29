الهلال السعودي يصنع التاريخ.. تعرف على موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن موسم 2023/2024

يحتضن ملعب نادي الشباب السعودي، مباراة الهلال والشباب القادمة ضمن دوري روشن السعودي، وهول لقاء من منافسات الجولة ال 25 من الدوري السعودي الممتاز للمحترفين نسخة 2024، حيث يدخل نادي الهلال المباراة وهو أعلى قمة جدول ترتيب الدوري ب 68 نقطة، بفارق 22 نقطة عن الوصيف نادي النصر السعودي، كما يعيش الهلال أفضل مواسمه بعد أن حقق إنجاز تاريخي وعالمي بالفوز في 29 مباراة متتالية، بينما يخوض نادي الشباب اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة ويقع في منتصف الجدول، لذا؛ نوضح خلال الفقرات التالية كيفية الدخول لشراء وحجز تذاكر المباراة الخاصة بالهلال والشباب وربط الموقع المخصص، لمحبي متابعة ديربي الرياض المنتظر من المدرجات، والمقرر نقلها أيضا عبر شاشة قناة SSC الرياضية السعودية.

كيفية حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب القادمة

أعلن حساب نادي الشباب الرسمي على موقعه الرسمي إكس مساء أمس، عن طرح تذاكر اللقاء ومباراة الهلال والشباب والمتاحة للحجز والشراء إلكترونيا عبر الإنترنت، كما أكد النادي خلال البوست الخاص به أن الأولوية ستكون لمشجعي نادي الشباب.

على أن يتم الشراء من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك القيام بزيارة موقع تكت مكس.

ثم تسجيل الدخول عفي حالة وجود حساب بالفعل أو فتح حساب جديد.

ثم تحديد مباراة الشباب ضد الهلال.

اختيار فئة التذاكر المناسبة من حيث المكان والدرجة والسعر.

كما يتم تحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها.

ثم اختيار المقاعد الخاصة بالجلوس من الخريطة المتاحة عير التطبيق.

وفي النهاية عليك القيام بدفع قيمة التذاكر أون لاين بمنتهى السهولة واليسر.