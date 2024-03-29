“راتبك وعليه 100.000 دينار زيادة“ وزارة المالية العراقية تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024 بالعراق mof.gov.iq

أعلنت الحكومة العراقية عن أنه من المقرر زيادة رواتب المتقاعدين وذلك من أجل مساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار والأحوال الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الجميع، كما أوضحت أن الزيادة تصل قيمتها حتى 100 ألف دينار وسوف يتم صرفها بداية من يوم الأحد الموافق 10 من مارس 2024، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية أنه سوف يتم زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 100.000 دينار ولكن للأشخاص الذين رواتبهم تتعدى المليون دينار لم يحصلوا على زيادة، وسوف يكون سلم رواتب المتقاعدين كالتالي:

الأشخاص الذين رواتبهم كانت 400 ألف دينار بعد الزيادة سوف تصبح 550 ألف دينار.

بينما الأشخاص الذين كانوا رواتبهم 350 ألف دينار بعد الزيادة سوف تصبح 500 ألف دينار.

المتقاعدين الذين رواتبهم كانت 625 ألف دينار بعد الزيادة سوف تصبح 725 ألف دينار.

المواطنين الذين رواتبهم كانت 850 ألف دينار بعد الزيادة سوف تكون 950 ألف دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة المقررة يجب اتباع الخطوات التالية: