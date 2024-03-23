“هُنــــا mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية تكشف موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2024 بالعراق

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، يجب العلم أن راتب التقاعد يعتبر من أبرز برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة لكبار السن وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، لذلك ، ولكن يتم صرف الراتب بعد التحقق من مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر صرف راتب شهر أبريل بداية من يوم 1 من أبريل 2024 وتستمر عملية الصرف حتى يوم 8 من أبريل، كما أوضحت الوزارة أنه من المقرر إضافة زيادة قدرها 100 ألف دينار وذلك للأشخاص الذين رواتبهم أقل من مليون دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن رواتب التقاعد وهي:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية في العراق. يجب عليك النقر على خانة الخدمات الإلكترونية. من القائمة الموضحة قم بالدخول على خيار الاستعلام عن الراتب، ثم توجه إلى قائمة رواتب المتقاعدين. يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة. أخيرا بمجرد الضغط على زر استعلم سوف يظهر لك كل ما يخص الراتب.

ما هي شروط الحصول على راتب التقاعد بالعراق؟

قامت الحكومة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من التسجيل على راتب التقاعد وهي: