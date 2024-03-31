“100.000 دينار مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق شهر رمضان بالزيادة الجديدة mof.gov.iq

قامت وزارة المالية في العراق بإطلاق رواتب التقاعد والتي تعتبر واحدة من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل ثابت وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم ومساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف ذلك الراتب وفق مجموعة من الضوابط والمعايير وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح أيضا موعد صرف رواتب المتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يتم صرف راتب التقاعد في بداية كل شهر ميلادي وذلك الموعد ثابت ولكن يتم تغيير الموعد عندما يقابل يوم الصرف يوم إجازة رسمية، كما أكدت على صرف الرواتب بالزيادة المقررة.

شروط التسجيل في راتب التقاعد بالعراق

قامت وزارة المالية بوضع لائحة من الشروط اللازم توافرها عند التسجيل على راتب التقاعد وهي:

يجب أن يتعدى عمر المتقدم 60 عام.

يشترط أن يكون المتقدم انهى مهمته العملية والتي لا تقل عن 20 عام داخل القطاعات العامة أو قطاعات الجيش.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها هي أن يكون المتقدم متواجد داخل الدولة بشكل مستمر.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يجب اتباع الخطوات التالية عند الاستعلام على رواتب المتقاعدين: