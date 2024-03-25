تحميل تحديث واتس اب جي بي بديل الواتساب الذهبي بميزة جباره.. اعرفـها وسابق الجميع!!

تحميل تحديث واتس اب جي بي على الهاتف الخاص بك، حيث من خلاله نحصل على الكثير من المميزات فهو من أفضل التطبيقات الحديثة التي يمكن تنزيلها ويكون أخر إصدار خاص به مجانى لجميع هواتف الأندرويد ونوضح أهم التفاصيل من خلال المقال التالي.

مميزات تحميل تحديث واتس اب جي بي

سوف نوضح لكم المميزات الخاصة بتحميل تحديث واتس اب جي بي.

يمكن أن نقوم بتوجيه الرسائل لأي شخص بدون الحاجة لإعادة توجيه العلامه .

يوجد به إضافة خطوط جديدة .

لا يتم حظرك على واتساب جي بي.

يمكن أن تقوم بإضافة أي ملصقات من تطبيقات أخرى.

يتم من خلاله تحديد جميع الدردشات في وقت واحد.

يتم إخفاء آخر ظهور لك.

يمكن أن تقوم بإرسال رسالة جماعية مدعومة بصورة.

يوجد به خاصية إخفاء رؤية الحالات الخاصة بالأصدقاء.

يمكن أن تقوم بإخفاء علامتين الصح في حالة رؤية الرسالة.

تصلك إشعارات الرسائل المحذوفة.

يتم من خلاله إرسال مستندات كبيرة تصل إلى 100 مستند في وقت واحد.

يمكن أن تقوم بتحميل الحالات الخاصة بالأصدقاء.

إرسال الفيديو والصور بحجم كبير.

يمكن أن ترسل رسالة واحدة إلى مجموعة أشخاص تصل إلى 600 شخص في وقت واحد.

تغيير السمات والصور والألوان بكل سهولة.

يمكن أن تقوم بإرسال 90 صورة في وقت واحد بدلا من 30.

تستطيع تنزيله من الرابط الخاص به بشكل مجاني.

لا يحتاج إلى أي رسوم.

تحميل تحديث واتس اب جي بي

يمكن أن نقوم بتثبيت واتساب جي بي إلى جانب الواتساب الأخضر على هواتف الأندرويد من خلال التالي.

أولا الدخول على الرابط الخاص بالواتساب جي بي.

سوف يتم تحميل الواتساب بصيغة جي بي.

ثم يقوم بالضغط على تثبيت وينتظر حتى يتم تثبيته.

يدخل بعد ذلك على الإعدادات.

ثم يقوم بتفعيل تثبيت التطبيق.

يضغط على ملف التحميل ويقوم بفتح واتساب بي بصيغة Apk سوف يتم تثبيت النسخة.

طريقة تحديث واتساب جي بي

يمكن أن نقوم بتحميل تحديث واتس اب جي بي وذلك من خلال خطوات بسيطة وهي.