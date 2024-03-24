تنزيل واتساب جي بي بميزة جديدة مختلفة عن الواتس العادي .. مميزات جبارة هيغنيك عن أي تطبيق تاني

أصبح تنزيل واتساب جي بي حديث المستخدمين منذ أن تم الإعلان عنه، وذلك لأنه يوفر لهم الكثير من الخصوصية الشديدة عن غيره في الواتساب الأصلي، ويعتبر واتساب جي بي هو الأكثر شهرة بين باقي الإصدارات، لما له من خصائص ومميزات إحترافية عن أي تطبيق آخر، حيث يتم تطوير هذا الإصدار بإستمرار ليكون على المستوى المطلوب من ناحية الأمان وحفظ الخصوصية للمستخدمين، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

مميزات تنزيل واتساب جي بي

يعتبر تنزيل واتساب جي بي من أفضل أنواع الواتساب التي تم إصدارها، لما له من مميزات كثيرة، ألا وهي:

إخفاء الميكروفون.

إخفاء جاري الكتابة الآن.

إخفاء إشارة متصل الآن.

وأيضاً، إخفاء جاري تسجيل الصوت الآن.

يمنع أي مستخدم آخر من حفظ الصورة الشخصية الخاصة بك، أو التقاط لقطة الشاشة لها.

كما يمكنك إخفاء علامة صح الزرقاء، التي تؤكد فتح الرسالة وقراءتها.

وأيضاً، إخفاء مشاهدة الحالة الخاصة بأصدقائك.

يتميز التطبيق بجودة عالية في إرسال واستقبال الصور والفيديوهات.

يمكن إسترجاع الرسائل المحذوفة والتعرف عليها في هذا التطبيق.

إرسال عدد كبير من الصور يصل إلى 90 صورة في المرة الواحدة.

إمكانية قفل التطبيق برقم سري أو بصمة الإصبع.

يتميز بوجود عدد كبير من الإيموشن والملصقات.

يتميز بإخفاء الإشعارات المنبثقة من ظهورها على شاشة المستخدم.

تنزيل واتساب جي بي GBWhatsApp

تطبيق GBWhatsApp هو تطبيق معدل للتطبيق الأصلي، يوفر مميزات أكثر أماناً وخصوصية للمستخدمين، ويمكن تنزيل واتساب جي بي من خلال خطوات التحميل الآتية: