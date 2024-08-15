هل فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية؟ الشروط وخطوات التسجيل عبر aadl.com.dz

وزارة السكن والعمران الجزائرية أعلنت موعد فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية في برنامج سكنات عدل 3 ولكن قالت أنه حتى الآن لم يتم تحديد الموعد وبمجرد تحديده ستقوم الوزارة بالإعلان عنه عبر موقعها الرسمي، وتزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين في الجزائر عن معرفة كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 ومعرفة الشروط اللازمة ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.

خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

أكدت الوزارة أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في أو شهر سبتمبر المقبل، وأتاحت الوزارة التسجيل بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة عدل.

قم بتسجيل الدخول.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

من القائمة الرئيسية اختر التسجيل في برنامج سكنات عدل.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

قم بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

اضغط على تقديم الطلب.

شروط التسجيل سكنات عدل 3

في السياق نفسه أوضحت الوزارة الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في سكنات عدل 3 وجاءت على النحو التالي: