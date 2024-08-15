وزارة البيئة السعودية تكشف موعد صرف دعم ريف لشهر سبتمبر 2024 وشروط استحقاق دعم ريف 1446

وزارة البيئة والمياه السعودية أعلنت عن موعد صرف دعم ريف رواتب شهر سبتمبر، حيث أن برنامج دعم ريف يعد من أبرز برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة السعودية للمواطنين والأسر الريفية والمزارعين الصغار بهدف تحسين وزيادة الإنتاجية الحيوانية والزراعية في المملكة السعودية ورفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين العاملين في القطاع الزراعي في المملكة، وتزايد البحث عن معرفة موعد صرف الدعم ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم موعد صرف دعم ريف.

موعد صرف دعم ريف

تزايد البحث عن معرفة موعد صرف دعم ريف الخاصة بشهر سبتمبر المقبل 2024، حيث أوضحت الوزارة أنه يتم إيداع رواتب دعم ريف للمستفيدين في حساباتهم البنكية ابتداء من يوم 1 في الشهر الميلادي حتى يوم 10، لذلك من المتوقع أن يتم إيداع رواتب ريف من أول شهر سبتمبر وتقوم الوزارة بالإعلان عن موعد الصرف بشكل رسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شروط استحقاق دعم ريف

أوضحت وزارة البيئة والمياه الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم وجاءت الشروط كما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 21 سنة.

إقامة المتقدم في السعودية إقامة دائمة.

أن يكون الشخص المتقدم يعمل في الزراعة.

تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة.

أن يكون راتب المتقدم الشهري لا يتعدى 6000 ريال.

أن يمتلك المتقدم حساب بنكي فعال.

خطوات الاستعلام عن استحقاق دعم ريف

يستطيع المواطنين الاستعلام عن استحقاق الدعم بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: