متى موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة؟ وكيفية الاستعلام عن الراتب

رواتب المتقاعدين في العراق 2024، أتاحت وزارة المالية في العراق بالتعاون مع هيئة التقاعد العديد من الخدمات الإلكترونية ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن رواتب التقاعد وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لدى المواطنين والاستفادة من التقنيات الحديثة وتقديم كافة سبل الراحة للمواطنين، حيث يرغب العديد من المواطنين معرفة كيفية الاستعلام عن الرواتب وخاصة بعد تطبيق زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين في العراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

تزايد البحث عن معرفة موعد صرف رواتب التقاعد في العراق حيث أوضحت وزارة المالية موعد الصرف على أن يكون أول الشهر الميلادي ولكن في حالة وجود عطلة رسمية أو إجازة يتم تقديم موعد الصرف بيوم أو تأخيره، كما أوضحت الوزارة الزيادة الجديدة وجاءت بنحو مائة ألف دينار عراقي على كافة الرواتب ليصبح المعاش بعد الزيادة 550 ألف دينار وذلك بدلا من 450 ألف دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

في السياق نفسه أوضحت وزارة المالية خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على رواتب المتقاعدين.

اختر الاستعلام عن الرواتب.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة بالراتب.

شروط الحصول على رواتب التقاعد في العراق