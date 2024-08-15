“لولو بتحب ماما” أحدث تردد قناة وناسة 2024 على القمر نايل سات وعرب سات

أصبحت قناة وناسة الوجهة المفضلة للعائلات والأطفال، حيث تجمع بين القناة بين المتعة والتعليم، تقدم القناة عالمًا ساحرًا من الألحان والأغاني التي تزرع البهجة في قلوب الأطفال، وتوفر للأهل لحظات من الاسترخاء والمرح المشترك مع أطفالهم، تضمنون لأطفالكم ساعات من المرح والترفيه الصحي مع قناة وناسة، تعتبر قناة وناسة أكثر من مجرد قناة ترفيهية، فهي شريك في تربية الأطفال من خلال محتواها الغني والمتنوع، تساهم وناسة في تنمية مهارات الأطفال وتوسيع آفاقهم، وأغانيها المبهجة تحفز خيالهم وتساعدهم على التعلم بطريقة ممتعة وسهلة.

تردد قناة وناسة على القمر نايل سات وعرب سات

قناة وناسة هي أكثر من مجرد قناة، إنها عالم مليء بالسعادة والمعرفة والإبداع، تقدم القناة للأطفال محتوىً غنيًا ومتنوعًا يجمع بين الترفيه والتعليم، ويحفز خيالهم ومن أجل تحميل قناة وناسة ومتابعة الأغاني المبهجة التي تقدمها القناة عليكم إستخدام التردد الموضح بالجدول التالي:

تردد قناة وناسة على القمر نايل سات تردد قناة وناسة على القمر عرب سات التردد: 11430 التردد: 11270 الاستقطاب: عمودي الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أبرز أغاني الأطفال المميزة التي تقدمها قناة وناسة

تساهم قناة وناسة في بناء جيل واعي ومثقف من خلال أغانيها التي تحمل قيما إيجابية فمن خلال أغاني مثل “لازم نحكي بسم الله” و “سوسو غلطت يا حرام”، تزرع القناة في نفوس الأطفال قيم الأخلاق والاحترام، وفي الوقت نفسه تقدم لهم جرعات من المرح والمتعة، والعديد من الأغاني الأخرى مثل “اختي الغيورة” و “لولو بتحب ماما” و “لولو الشطورة”.