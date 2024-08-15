موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم السعودية يترقبون موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024، ويسهى الهلال أن يستكمل الفوز الذي حققه على الأهلي السعودي في نصف النهائي الأول بركلات الترجيح بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله، فيما تمكن فريق النصر في خطف بطاقة تأهله إلى هذا الدور من البطولة بعدما حقق الفوز على التعاون بهدفين مقابل لا شئ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي مساء يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، على أن تنطلق صافرة الحكم للمباراة في الساعة 07:15 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة السعودية ، والساعة 08:15 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2025

وكالعادة تمتلك شبكة قنوات SSC سبورت حقوق بث المباريات المحلية السعودية، والتي من المقرر أن تبث أحداث مباراة الهلال والنصر مجاناً على قناة SSC1 والتي تعد من أهم القنوات الرياضية السعودية، والتي تعرض الكثير من المباريات والبطولات السعودية سواء المحلية أو العالمية، كما أنها تعرض الأستوديو التحليلي الذي يبدأ قبل انطلاق صافرة الحكم بساعة لتحليل أداء اللاعبين والتعرف على خطة المباراة والتشكيل المتوقع لللاعبين بضيافة عدد من محللي كرة القدم السعودية، التي يمكن استقبالها من خلال التردد الآتي: