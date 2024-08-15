وزارة المالية توضح.. التعديلات علي قانون التقاعد 2024 وحقيقة الزيادة الجديدة وكيفية الاستعلام عنها؟

دارت العديد من التساؤلات في الأيام الماضية في الشارع العراقي حول تعديلات قانون التقاعد الجديد 2024 حيث انتشرت العديد من الأقاويل، حيث انه يوجد تعديلات جديدة على قانون التقاعد لمحاولة الرفع من مستوى معيشة المتقاعدين ومساعدتهم في تحمل أعباء الحياة واليوم سوف نتعرف على التعديلات المقررة على قانون التقاعد 2024 وحقيقة الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين وكيف يمكن الاستعلام عنها في السطور القادمة فتابعونا.

تعديلات قانون التقاعد 2024

تسعى الحكومة جاهدة إلى تحسين من أوضاع المتقاعدين لذلك قاموا مجموعة من أعضاء البرلمان بالتوقيع على رسالة عضو لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الخاصة وذلك بتعديل بعض القوانين الخاصة بقانون التقاعد ومنها سن التقاعد حيث جاءت التعديلات المتوقع أن يعلن عنها البرلمان في الفترة الماضية كالتالي:

الإعلان عن رفع سن التقاعد يصبح 63 ناعما بدلا من 60 عاما.

وان يتم تعديل سن التقاعد الاختياري ليكون من 45 عاما إلى 50 عاما.

كما يتم تغيير سن التقاعد في قانون العمل الخاص ليصبح في بعض التخصصات النادرة من 60 الى 65 عام.

حقيقة الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين

انتشرت بعض الشائعات حول الزيادة جديدة على رواتب المتقاعدين ولكن لا يوجد أي أخبار رسمية حول زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين سوى الزيادة الاخيرة التي تم صرفها على الراتب بالفعل وكانت تقدر بحوالي 5% مع استثناء فئة المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب تقدر بمليون دينار فقط جاءت الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين على النحو التالي:

المتقاعد الذي راتبه 500 ألف دينار يتقاضى راتب 600 الف بعد الزيادة.

والمتقاعد الذي يحصل على راتب 550 ألف دينار سيكون الراتب 650 الف بعد الزيادة

أما عن المتقاعد الذي يحصل على راتب 600 ألف دينار سوف يحصل على 700 ألف.

وأخيرا المتقاعدين الذين يحصلون على 700 ألف سيكون راتبه 800 ألف.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

يمكن للراغبين في للاستعلام عن رواتب المتقاعدين أن يقوموا بالاستعلام من خلال الخطوات التالية: