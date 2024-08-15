تنسيق الجامعات 2024!.. تنسيق الثانوية العامة علمي علوم وأدبي وتحذير عاجل من التعليم

مازال طلاب الثانوية العامة، مستمرون في تسجيل رغباته للعام الدراسي الجديد لعام 2024-2025، بما تشمل العديد من الكليات والمعاهد، وفقًا للحد الأدنى التي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي، وعليه سنتعرف على الحد الأدنى للمرحلة الأولى، بحيث يتمكن الجميع من التعرف عليها.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2024

وفقًا لما حددته وزارة التعليم العالي من تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2024-2025، جاءت كما يلي:-

الحد الأدنى للشعبة العلمية من 371 درجة أي بمعدل 90.48%.

في حين أن الشعبة الأدبية تقبل كحد أدنى 280 درجة بنسبة 68.29% شاملة نحو 73995 طالبًا.

الشعبة الهندسية تقبل كحد أدنى للمرحلة الأولى من 357 درجة أي بما يُعادل 87.07%.

غلق باب التسجيل في رغبات المرحلة الأولى

وفي سياق متصل، شدد مستشار وزير التعليم العالي، السيد عطار، جميع طلاب الثانوية العامة المشمولين في المرحلة الأولى والمستوفون للحد الأدنى للتنسيق من قبل مكتب التنسيق وبإختلاف الشعب، بسرعة تسجيل رغباتهم قبل غلق باب التسجيل الذي سيوافق غدًا الجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس 2024، ليكون هو الموعد النهائي لإتاحة التسجيل عبر الموقع وإدخال كافة الرغبات الخاصة بكل طالب وفقًا للمجموع المتحصل عليه، مع العلم أنه سيتم فرز جميع الطلبات المقدمة والرغبات المُدخلة من قبل الطلاب، لتحديد الكليات التي تتلائم معهم، مع فتح باب المرحلة الثانية في غضون الأيام المقبلة كذلك، بحيث يتقدم إليه طلاب هذه المرحلة.