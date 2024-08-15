نتيجة ملاحق 3 اعدادى.. الان ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني فى محافظة البحيرة عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة الدور الثاني 2024 ، حيث قامت منذ قليل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة باعتماد نتيحة إمتحانات الدور الثانى لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023- 2024 بنسبة نجاح 88.02 %، وذلك بديوان عام محافظة البحيرة ، وذلك عقب الانتهاء من اتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بعناية للتأكد من دقة النتائج قبل إصدارها، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة الدور الثاني بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الغربية دور ثاني 2024:

اكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، أن إجمالي عدد المتقدمين للدور الثانى بلغ 20427 طالب وطالبة، حضر منهم 18061 ونجح منهم 15897 طالب وطالبة، ليبلغ اجمالي النسبة المئوية للناجحين بالشهادة الاعدادية بالدورين معا بنطاق المحافظة 97.82%، مشيرا الى ان محافظ البحيرة اعتمدت ايضا نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي القسم المهني حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 738 طالب وطالبة حضر 591 و نجح منهم 547 طالب وطالبة بنسبة نجاح 92.6%، و إعتمدت نتيجة إمتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع للدور الثانى بنسبة نجاح 100%، وجارى الان رفع جميع الدرجات عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالبحيرة.

من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة التالية تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة الدور الثاني بكل سهولة.