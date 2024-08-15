تردد قناة وناسة TV.. استمتع بمغامرات وأغاني لولو من خلال تثبيت التردد الجديد لقناة وناسة

عملت إدارة قناة وناسة على تغيير التردد الخاص بهم، وقد أعلنت بأنه تم طرح تردد جديد على النايل سات والعرب سات، ويتساءل العديد من الأمهات على التردد الجديد الخاص بالقناة، وقد تم التعرف أيضاً على الطريقة الصحيحة في تحديث التردد تعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

التردد الجديد لقناة وناسة على النايل سات

يعتبر المحتوى الخاص بالأطفال من أهم الأمور التي يجب على الأمهات الاهتمام بها، وذلك لاختيار لهم أفضل محتوي، وقد تم التوضيح بأن قناة لولو من أفضل القنوات المميزة للأطفال حيث أنها تستهدف كافة الاعمار بداية من عام، وتساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم بشكل كبير، التردد الجديد للقناة هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما أعلنت إدارة القناة أيضا بتعديل التردد الخاص بهم على العرب سات، وقد أوضحت بأنه يتم تسجيل التردد التالي للحصول على القناة:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تحديث تردد قناة وناسة

بعد التعرف على الترددات الخاصة بالقناة سواء على النايل سات وعرب سات، يتساءل البعض على الطريقة الصحيحة التي يتم اتباعها لتحديث التردد كل ما عليك اتباع الآتي: