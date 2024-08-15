حصري “الموسم الجديد” مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان ج 6 الحلقة 165 وتردد القنوات الناقلة على النايل سات

تتزايد عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة عن مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان ج 6 الحلقة 165، الذي استطاع أن ينال على اعجاب الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي، وأصبح من أشهر الأعمال التركية التاريخية التي تعرض الكثير من الأحداث الواقعية والتي تسرد لنا الكثير من الحروب والصراعات التي خاضها المؤسس عثمان بعد أن تولى حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده ارطغرل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان ج 6 .

مسلسل قيامة عثمان ج 6 الحلقة 165

استطاع مسلسل قيامة عثمان ج 6 أن يحظى على إعجاب الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، وأصبحوا في حالة من الترقب والإنتظار ليتمكنوا من الإطلاع على الأحداث الجديدة التي يحملها المسلسل، والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث والتفاصيل المهمة وأبرزها الحروب والصراعات التي كان يخوضها المؤسس عثمان لمحاربة أعدائه من المغول والتتار والمكائد التي قام بها الأعداء للوقوع بالدولة العثمانية إلا أن عثمان تصدى لهم بفضل ذكاءه وحكمته التي ورثها عن والده ارطغرل.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان ج 6 الحلقة 165

وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان أنها بدأت في تصوير الموسم السادس الذي من المقرر عرضه في الموسم الشتوي، الذي من المقرر أن يبدأ في سبتمبر المقبل، وتوقع الكثير من المشاهدين أن يشهد الجزء السادس الكثير من الأحداث الشيقة، والذي من المقرر عرضه على عدد من القنوات الفضائية وهي:

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

التردد : 12034.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التلاميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة atv التركية

ويمكنكم أيضاً متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان ج 6 على قناة atv التركية التي يمكنكم استقبالها من خلال التردد الآتي: