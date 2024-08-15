انطلاق الإعلان الأولى… موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء 6 الحلقة 165 والقنوات الناقلة بشكل حصري مترجم

زاد البحث مؤخراً عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء 6 الحلقة 165 وموعد الإعلان الترويجي الأول، دائماً يكشف المقطع الترويجي تفاصيل وأحداث كثيرة من المسلسل، وعلى أساسها تترتب الأحداث ويترقب الجمهور انطلاق المسلسل في الحلقة الجديدة لمعرفة أدق التفاصيل، يعتبر قيامة عثمان من الأعمال المميزة التي اكتسحت نسب المشاهدة وتسلط الضوء حولها بكل قوة،

ورغم أن هناك عدة أعمال تاريخية كانت تعرض فترة عرض المؤسس عثمان إلا أن الجمهور كان لا يلتفت سوى لقيامة عثمان لأنهم يتابعونه من الجزء الأول وأحداثه كانت شيقة استفاد البعض منها لمعرفة تفاصيل حول الدولة العثمانية ، مخاصةً بأن التاريخ يدرس للطلاب في المدارس، خلال موقعنا البديل نقدم لكم اخر تطورات موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء 6 الحلقة 165.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء 6 الحلقة 165

قريباً تستمتعون بأقوى الأحداث التاريخية حول الدولة العثمانية ومؤسسها عثمان بن أرطغرل، ومن المقرر أن يتم إذاعة الحلقات الجديدة يوم الأربعاء مرة واحدة في الأسبوع على القنوات التالية atv التركية وقناة فوكس التركية التاسعة مساءً، وعلى القنوات العربية المختلفة اليرموك الأردنية وقناة الفجر الجزائرية وقناة مصر أم الدنيا وقناة ليبيا الأحرار وقناة الصعايدة يوم الخميس الساعة 11 مساءً والإعادة الجمعة الواحدة ظهراً، ويعرض المسلسل على موقع النور وقصة عشق مترجم ومدة الحلقة ساعتين فيما يعادل 120 دقيقة.

آخر أنباء حول موعد طرح مسلسل قيامة عثمان الموسم 6

ضمن أهم الأنباء التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة مسلسل قيامة عثمان، حيث قامت بعض الصفحات بنشر خبر عن طرح مسلسل قيامة عثمان نوفمبر 2024 وهذا استبشاراً بهذا الشهر لأن الموسم 1 من قيامة عثمان تم عرضه في نوفمبر لعام 2019 وحقق ملايين المشاهدات وحققت الشركة المنتجة مكاسب بملايين الدولارات، والاستعداد للموسم السادس يكون أقوى لأن فريق العمل يقوم بالتصوير في عدة أماكن لأن الدولة العثمانية سوف تشهد فتوحات عريقة وتضم العديد من المدن لكي يقوم عثمان ببناء قلعة لحماية جيشه وشعبه من أي هجوم.