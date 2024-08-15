غيّر حياتك بمكالمة.. أرقام وطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 فرصة مليونية تنتظرك

شهدت مسابقة الحلم 2024 زيادة ملحوظة في عدد الراغبين بالمشاركة، وذلك بفضل الفرص الكبيرة التي تقدمها للمواطنين في الدول العربية لتحقيق أحلامهم عبر سحوبات على جوائز نقدية قيمة، منذ انطلاقها، جذبت المسابقة اهتمام ملايين الأشخاص وأسهمت في تحقيق أحلام العديد منهم، مما جعلها واحدة من أكثر المسابقات شعبية في المنطقة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للانضمام إلى مسابقة الحلم 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابحث عن الرقم المخصص للمسابقة في بلدك، هذا الرقم يختلف من بلد لآخر.

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم المحدد لبلدك.

ستتلقى رسالة تأكيد تفيد بتسجيلك بنجاح في المسابقة.

تأكد من الإجابة بدقة على جميع الأسئلة المطروحة في المسابقة لضمان دخولك في السحب.

تابع قناة MBC الخاصة بالمسابقة للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 حسب البلد

تختلف أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم حسب البلد، ويمكن لجميع المشاركين من الوطن العربي، زيادة فرصهم في الفوز من خلال إرسال رسالة إلى الرقم المرادف لبلدك كالتالي:

مصر: 95458 أو 95450

المملكة العربية السعودية: 858888، 755505، 313131، أو 300300

الإمارات العربية المتحدة: 6070

الأردن: 98880

الكويت: 4141

تونس: 85819

لبنان: 008821622775627

سوريا: 1555

البحرين: 94000 أو 98885

العراق: 2770 أو 2266

الشروط المطلوبة للتسجيل في مسابقة الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة الحلم 2024، يجب على المتسابقين الالتزام بالشروط التالية: