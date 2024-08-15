غيّر حياتك بمكالمة.. أرقام وطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 فرصة مليونية تنتظرك

شهدت مسابقة الحلم 2024 زيادة ملحوظة في عدد الراغبين بالمشاركة، وذلك بفضل الفرص الكبيرة التي تقدمها للمواطنين في الدول العربية لتحقيق أحلامهم عبر سحوبات على جوائز نقدية قيمة، منذ انطلاقها، جذبت المسابقة اهتمام ملايين الأشخاص وأسهمت في تحقيق أحلام العديد منهم، مما جعلها واحدة من أكثر المسابقات شعبية في المنطقة.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
للانضمام إلى مسابقة الحلم 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- ابحث عن الرقم المخصص للمسابقة في بلدك، هذا الرقم يختلف من بلد لآخر.
- أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم المحدد لبلدك.
- ستتلقى رسالة تأكيد تفيد بتسجيلك بنجاح في المسابقة.
- تأكد من الإجابة بدقة على جميع الأسئلة المطروحة في المسابقة لضمان دخولك في السحب.
- تابع قناة MBC الخاصة بالمسابقة للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 حسب البلد
تختلف أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم حسب البلد، ويمكن لجميع المشاركين من الوطن العربي، زيادة فرصهم في الفوز من خلال إرسال رسالة إلى الرقم المرادف لبلدك كالتالي:
- مصر: 95458 أو 95450
- المملكة العربية السعودية: 858888، 755505، 313131، أو 300300
- الإمارات العربية المتحدة: 6070
- الأردن: 98880
- الكويت: 4141
- تونس: 85819
- لبنان: 008821622775627
- سوريا: 1555
- البحرين: 94000 أو 98885
- العراق: 2770 أو 2266
الشروط المطلوبة للتسجيل في مسابقة الحلم 2024
للمشاركة في مسابقة الحلم 2024، يجب على المتسابقين الالتزام بالشروط التالية:
- يتعين على المتسابق الإجابة على جميع الأسئلة اليومية بشكل صحيح لضمان مشاركته في السحوبات.
- يجب على المتسابقين تسجيل الدخول إلى التطبيق المخصص للمسابقة أو إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة الاشتراك إلى الرقم المخصص.
- يتطلب الاشتراك وجود حساب بريد إلكتروني فعال.
- في حال الفوز، يجب على المتسابق تقديم المستندات اللازمة التي قد تطلبها إدارة المسابقة للتحقق من هويته.
- يجب على المتسابق الالتزام بجميع القوانين المحلية والدولية ذات الصلة بالمسابقة لضمان المشاركة القانونية.
- يتعين على المتسابق أن يكون لديه حساب مصرفي لاستلام الجائزة في حال الفوز.