كيفية استخراج نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024 عبر moed.gov.sy الدورة الأولى

قامت وزارة التربية السورية بالإعلان عن نتائج اعتراضات الصف التاسع عام 2024 ولقد ظهرت النتائج في محافظة حلب ومحافظة دمشق ومحافظة حمص والسويدا ودير الزور ومحافظة اللاذقية، ولقد ظهرت النتيجة بعد الانتهاء من تقديم الاعتراضات بوقت قصير ولقد تم فحص الاعتراضات بشكل دقيق وجيد وذلك حتى يحصل الطلاب والطالبات على الحقوق الخاصة بهم.

نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024

ينتظر طلاب وطالبات الصف التاسع نتائج الاعتراض على الصف التاسع في سوريا لعام 2024 ولقد ظهرت اعتراضات الصف التاسع الدورة الأولى في العديد من محافظات سوريا وإن المحافظات هي حمص ودمشق وحلب والسويدا واللاذقية ودير الزور ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج وتحميل الكشوف من خلال موقع الوزارة الرسمي، وتحتوى تلك الكشوفات على تفاصيل الدرجات وعلى الدرجات التي تم تعديلها ويمكن للطلاب الاطلاع على تلك الكشوف والتأكد من صحة تلك النتائج.

استخراج نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024

يستطيع طلاب وطالبات الصف التاسع الاستعلام عن نتائج اعتراضات المواد من خلال الموقع الرسمي للوزارة والذي وفرته الوزارة من أجل مساعدة الطلاب، ويمكن الحصول على كشوفات الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية السورية الرسمي.

قم بالضغط على أيقونة نتائج الاعتراضات.

ثم قم باختيار الصف التاسع الدور الأول 2024.

قم باختيار المحافظة التابع لها.

قم بكتابة الاسم الخاص بك ورقم الاكتتاب.

ثم اضغط على أيقونة الاستعلام.

سوف تظهر النتيجة الخاصة بك وجميع التفاصيل الخاصة بالدرجات.

المحافظات التي ظهرت بها نتائج اعتراضات التاسع سوريا

تعتبر نتائج اعتراضات التاسع سوريا من النتائج الهامة التي ينتظرها الكثير من الطلاب والطالبات في سوريا حيث إنها نتيجة هامة ويعتمد عليها الكثير من الطلاب، ويقوم الطلاب بالاعتراض على النتائج الخاصة بهم من أجل أن يتم مراجعة نتائجهم مرة أخرى وظهرت نتائج اعتراضات التاسع سوريا في العديد من المحافظات وتتمثل فيما يلي:

محافظة حمص.

محافظة حلب.

محافظة دمشق.

محافظة السويدا.

محافظة اللاذقية.

محافظة دير الزور.

ويستطيع طلاب وطالبات سوريا الاستعلام عن النتائج من خلال خطوات بسيطة وعن طريق موقع وزارة التربية السورية الرسمي.