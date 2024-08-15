كيف اسجل طالب جديد في نظام نور 1446؟ عبر نظام نور في السعودية

مع بداية العام الدراسي الجديد يرغب الكثير من أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في المراحل التعليمية الأولي ولذلك وفرت وزارة التعليم السعودية نظام نور من أجل توفير الجهد والوقت على أولياء الأمور ويتم تسجيل الطلاب والطالبات إلكترونيا من خلال نظام نور وعن طريق اتباع خطوات بسيطة، ويقدم نظام نور الكثير من الخدمات الأخرى للطلاب وأولياء الأمور.

كيف اسجل طالب جديد في نظام نور 1446

يرغب أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في المراحل التعليمية الأولي ويتم ذلك من خلال من خلال نظام نور الإلكتروني حتى يتم توفير الوقت والجهد على أولياء الأمور، ويتم تسجيل الطلاب من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط “نظام نور” الإلكتروني وبعدها قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ثم عليك بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم التحقق.

وبعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” وعليك بعدها الضغط على قائمة الخدمات المتاحة ومنها على اختار “الخدمات الإلكترونية”.

ثم قم بالضغط على أيقونة “ولى الأمر” واضغط على أيقونة تسجيل الأبناء، وبعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية الوطنية لولي الأمر.

وبالخطوة التالية عليك بتحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب ثم قم بتحديد عمل ولي الأمر وجنسية الأم، ثم قم باختيار الصف الدراسي الخاص بالطالب والمدرسة التي سوف يسجل بها.

وبعد ذلك باختيار العديد من المدارس الأخرى وقم بكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالطالب، وبعدها عليك برفع جميع المستندات المطلوبة وتأكد من أن جميع البيانات صحيحة ثم قم بالضغط على أيقونة تأكيد التسجيل.

مميزات نظام نور التعليمي

هناك الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين من خلال نظام نور الإلكتروني، كما إن هناك الكثير من المميزات التي تميز نظام نور وتتمثل فيما يأتي: