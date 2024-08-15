اضغط على رابط fcms.cbl.gov.ly.. وسجل في حجز مبلغ 4000 دولار من مصرف ليبيا 

تعتبر العملة الاجنبية في ليبيا من أهم المبالغ المالية التي يستفاد منها العديد من المواطنين هناك، وتنظيما لعملية صرف العملات أعلنت الحكومة الليبية الخطوات الصحيحة في التسجيل لصرف قيمة المبلغ، وقد أوضحت بأنه تم اتخاذ هذا القرار لصرف المبالغ لكافة المستحقين.

ما هي خطوات حجز مبلغ 4000 دولار من مصرف ليبيا

يرغب العديد من المواطنين الليبيين الاستفادة من المبلغ المالي التي يتم الحصول عليه من البنك المركزي هنا، وقد أوضحت الحكومة الليبية بأنه من الضروري اتباع الخطوات التالية للتسجيل في صرف المبلغ:

اضغط على الموقع الرسمي الخاص بحجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا من هنا .

في حين اعتدت الدخول على الموقع يتم تسجيل الحساب الخاص بك، وإذا كانت المرة الأولي اضغط على تسجيل جديد.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم، وهي الاسم، ورقم الهوية الوطنية، وأيضاً رقم الهاتف الخاص بك.

اضغط على تأكيد الدخول من الخيارات الموجودة أمامك، بعدها يتم اختيار المبلغ التي ترغب في الحصول عليه بحد أقصى 4000 دولار فقط.

ثم يتم تسجيل البيانات الخاصة بحسابك البنكي، واضغط على ارسال الطلب، ويتم الانتظار لحين الموافقة على الطلب الخاص بك.

ما هي شروط حجز العملة الأجنبية من مصرف ليبيا

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة لحجز المبلغ المالي، يتساءل البعض على أهم الشروط التي يجب توافرها لحجز العملة الأجنبية وقد تم التوضيح بأنه من الضروري توافر الشروط التالية: