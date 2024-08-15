“نزلها وفرح أولادك”.. تردد قناة طيور بيبي 2024 بأعلى جودة لمتابعة يوميات حميدو والبندورة الحمرا

تعد قناة طيور بيبي عبر من القنوات الهامة التي تقوم بعرض محتوى جيد للأطفال حيث يحب الكثير من الأطفال الجلوس أمام قناة طيور بيبي نظرا لأن القناة تقدم برامج مميزة ومنها البرامج التعليمية، وتم تحديث تردد قناة طيور بيبي ويمكن لجميع أولياء الأمور ضبط تردد القناة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة ويمكن رؤية جميع البرامج والأغاني التي تقدمها القناة.

تردد قناة طيور بيبي 2024 النايل سات

تعتبر قناة طيور بيبي من القنوات المميزة والتي تقدم محتوى مميز للأطفال، ويمكن مشاهدة القناة من خلال التردد الذي تم الإعلان عنه ويتمثل فيما يلي:

التردد: 11393 -11258 .

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: أفقي.

طريقة تنزيل قناة طيور بيبي 2024

تعتبر قناة طيور بيبي من القنوات المشهورة في عالم الأطفال حيث تقدم محتوى جديد مستمر ويمكن تنزيل القناة من خلال التردد الجديد لها، ومن خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الاعدادات الخاصة بجهاز الاستقبال الخاص بك من خلال جهاز التحكم.

قم بالضغط على أيقونة التثبيت اليدوي.

قم بكتابة المعلومات الخاصة بالقناة مثل التردد والقمر الصناعي ومعامل الاستقبال ومعدل الترميز وغيرها.

قم بالتأكد من أن جميع المعلومات صحيحة قبل أن تقوم بحفظها.

ثم قم بالضغط على أيقونة بحث عن القناة.

سوف تظهر لك القناة وقم بحفظها.

ثم قم بنقل القناة إلى القنوات الأساسية الخاصة بك.

برامج وأغاني قناة طيور بيبي

تعتبر قناة طيور بيبي من القنوات المشهورة في عالم الأطفال وهي تجذب انتباه الأطفال بشكل كبير حيث تقوم بتقديم برامج خاصة بالأطفال بالإضافة إلى محتوى تعليمي مميز وأيضا يتم تقديم العديد من الأغاني المميزة، ومن الأغاني التي تقوم قناة طيور بيبي بتقديمها ما يأتي:

أغنية الألوان.

أغنية البندورة الحمرة.

أغنية حميدو الولد الشقي.

أغنية الحيوانات.

أغنية ماما جابت.

أغنية الحلو صار يحبي.

أغنية 7 أولاد.

أغنية عائلتي مدرستي الأولى.

أغنية أنا اسمي الفجل.

ويمكن إضافة قناة طيور بيبي على القمر الصناعي الخاص بك من خلال اتباع خطوات بسيطة.